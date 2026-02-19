Трамп выразил надежду на участие России в Совете мира по Газе

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на первом саммите Совета мира по восстановлению и управлению Газой, выразил надежду на то, что Россия примет участие в помощи сектору.

"Я знаю, что Китай собирается принять участие. Думаю, Россия тоже поучаствует", — сказал он.

Со своей стороны, Соединенные Штаты пожертвуют на проекты организации "скромную сумму" — десять миллиардов долларов, заявил Трамп . Что же касается размещения военных контингентов в секторе, американский лидер рассчитывает, что в этом не будет необходимости.

Также Трамп объявил, что скоро поговорит с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. По его словам, всемирная организация нуждается в поддержке и финансировании, чтобы быть жизнеспособной, а Совет мира в будущем собирается за ней "присматривать".

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у США нет запасного плана по Газе.

"План Б — это возвращение к войне. Никто здесь этого не хочет. План А — единственный путь вперед, который восстановит Газу таким образом, чтобы обеспечить прочный и устойчивый мир", — утверждает он.

В Вашингтоне проходит первое заседание Совета мира, который Трамп учредил в середине прошлого месяца. Ожидается присутствие представителей 20 стран, всего же к работе в организации приглашены порядка 50 государств. Россия не представлена на мероприятии, поскольку еще не сформировала позицию по поводу участия.