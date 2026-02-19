Рейтинг@Mail.ru
Трамп выразил надежду на участие России в Совете мира по Газе - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 19.02.2026 (обновлено: 20:38 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/tramp-2075577678.html
Трамп выразил надежду на участие России в Совете мира по Газе
Трамп выразил надежду на участие России в Совете мира по Газе - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп выразил надежду на участие России в Совете мира по Газе
Президент США Дональд Трамп, выступая на первом саммите Совета мира по восстановлению и управлению Газой, выразил надежду на то, что Россия примет участие в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T18:33:00+03:00
2026-02-19T20:38:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
антониу гуттереш
оон
россия
китай
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20260219/frantsiya-2075576291.html
https://ria.ru/20260219/tramp-2075562543.html
https://ria.ru/20260219/konflikt-1915630213.html
сша
россия
китай
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, антониу гуттереш, оон, россия, китай, марко рубио, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет мира по газе
В мире, США, Дональд Трамп, Антониу Гуттереш, ООН, Россия, Китай, Марко Рубио, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Совет мира по Газе
Трамп выразил надежду на участие России в Совете мира по Газе

Трамп выразил надежду на участие России и Китая в Совете мира по помощи Газе

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на первом саммите Совета мира по восстановлению и управлению Газой, выразил надежду на то, что Россия примет участие в помощи сектору.
"Я знаю, что Китай собирается принять участие. Думаю, Россия тоже поучаствует", — сказал он.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Франция удивилась участию Еврокомиссии в Совете мира
Вчера, 18:30
Со своей стороны, Соединенные Штаты пожертвуют на проекты организации "скромную сумму" — десять миллиардов долларов, заявил Трамп. Что же касается размещения военных контингентов в секторе, американский лидер рассчитывает, что в этом не будет необходимости.
Также Трамп объявил, что скоро поговорит с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. По его словам, всемирная организация нуждается в поддержке и финансировании, чтобы быть жизнеспособной, а Совет мира в будущем собирается за ней "присматривать".
В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у США нет запасного плана по Газе.
"План Б — это возвращение к войне. Никто здесь этого не хочет. План А — единственный путь вперед, который восстановит Газу таким образом, чтобы обеспечить прочный и устойчивый мир", — утверждает он.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Трамп рассказал, когда может наступить ясность в вопросе о сделке с Ираном
Вчера, 18:10
В Вашингтоне проходит первое заседание Совета мира, который Трамп учредил в середине прошлого месяца. Ожидается присутствие представителей 20 стран, всего же к работе в организации приглашены порядка 50 государств. Россия не представлена на мероприятии, поскольку еще не сформировала позицию по поводу участия.
Трамп ранее заявлял, что члены совета во время первого саммита объявят о предоставлении более пяти миллиардов долларов на восстановление Газы. Владимир Путин выражал готовность направить в фонд организации миллиард долларов из замороженных российских активов. Его американский коллега счел это предложение интересным.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШАДональд ТрампАнтониу ГуттерешООНРоссияКитайМарко РубиоСектор ГазаПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСовет мира по Газе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала