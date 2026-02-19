Трамп рассказал, когда может наступить ясность в вопросе о сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Ясность в вопросе о сделке с Ираном может наступить в течение следующих десяти дней, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

В регион уже прибыли два американских авианосца с десятком боевых кораблей сопровождения. Туда переброшены десятки истребителей и большое количество комплексов ПВО.

Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и определят дату третьего раунда переговоров.