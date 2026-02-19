Трамп рассказал, когда может наступить ясность в вопросе о сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Ясность в вопросе о сделке с Ираном может наступить в течение следующих десяти дней, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Возможно, мы заключим сделку (с Ираном – ред.)... вы узнаете об этом, возможно, в течение следующих десяти дней", - сказал он в ходе первого заседания "Совета мира".
Издание Financial Times сообщило 19 февраля, что действия вооруженных сил США на Ближнем Востоке в последние дни повторяют сценарий, предшествовавший удару американцев по Ирану в июне 2025 года. Об этом могут свидетельствовать активные перемещения самолетов-заправщиков из США в Европу, было сказано в материале.
Телеканал CBS сообщал 18 февраля, что военные США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, однако Трамп еще не принял решения.
В регион уже прибыли два американских авианосца с десятком боевых кораблей сопровождения. Туда переброшены десятки истребителей и большое количество комплексов ПВО.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и определят дату третьего раунда переговоров.