Трамп рассказал, когда может наступить ясность в вопросе о сделке с Ираном - 19.02.2026
18:10 19.02.2026 (обновлено: 18:36 19.02.2026)
Трамп рассказал, когда может наступить ясность в вопросе о сделке с Ираном
Ясность в вопросе о сделке с Ираном может наступить в течение следующих десяти дней, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.02.2026
в мире, иран, мирный план сша по украине, дональд трамп, сша
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Ясность в вопросе о сделке с Ираном может наступить в течение следующих десяти дней, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Возможно, мы заключим сделку (с Ираном – ред.)... вы узнаете об этом, возможно, в течение следующих десяти дней", - сказал он в ходе первого заседания "Совета мира".
Ранее Трамп заявлял, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
