https://ria.ru/20260219/tramp-2075560849.html
Трамп заявил, что не всем в Европе нравится, что он поддерживает Орбана
Трамп заявил, что не всем в Европе нравится, что он поддерживает Орбана - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп заявил, что не всем в Европе нравится, что он поддерживает Орбана
Президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз высказал свою поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану перед предстоящими парламентскими... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T18:06:00+03:00
2026-02-19T18:06:00+03:00
2026-02-19T18:06:00+03:00
в мире
венгрия
европа
сша
виктор орбан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
https://ria.ru/20260215/trump-2074499208.html
https://ria.ru/20260205/tramp-2072568049.html
венгрия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, европа, сша, виктор орбан, дональд трамп
В мире, Венгрия, Европа, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не всем в Европе нравится, что он поддерживает Орбана
Трамп высказался в поддержку Орбана, добавив, что не всем в Европе это нравится
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз высказал свою поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану перед предстоящими парламентскими выборами, добавив, что не всем в Европе нравится что он поддерживает его.
"Поздоровайтесь с премьер-министром Венгрии Орбаном
, которого я полностью поддерживаю на выборах. Не всем в Европе
нравится эта поддержка, ну и ладно", сказал Трамп
, представляя Орбана на первом саммите "Совета мира" в Вашингтоне
.
Он отдельно отметил хорошую работу венгерского премьера в вопросе миграции, добавив, что некоторые страны навредили себе, пытаясь урегулировать этот вопрос.
«
"Я просто хочу, чтобы вы знали, что я полностью и безоговорочно поддерживаю вас", - добавил Трамп.
Ранее Трамп назвал Орбана настоящим другом, борцом и победителем, а также пообещал поддержку на предстоящих парламентских выборах. Незадолго до этого американский лидер уже высказывался в поддержку кандидатуры Орбана на пост главы правительства, отмечая, что был горд поддержать его в 2022 году.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. На них изберут национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Орбан власть.