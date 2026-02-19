Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не всем в Европе нравится, что он поддерживает Орбана - РИА Новости, 19.02.2026
18:06 19.02.2026
Трамп заявил, что не всем в Европе нравится, что он поддерживает Орбана
Президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз высказал свою поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану перед предстоящими парламентскими... РИА Новости, 19.02.2026
Трамп заявил, что не всем в Европе нравится, что он поддерживает Орбана

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз высказал свою поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану перед предстоящими парламентскими выборами, добавив, что не всем в Европе нравится что он поддерживает его.
"Поздоровайтесь с премьер-министром Венгрии Орбаном, которого я полностью поддерживаю на выборах. Не всем в Европе нравится эта поддержка, ну и ладно", сказал Трамп, представляя Орбана на первом саммите "Совета мира" в Вашингтоне.
Он отдельно отметил хорошую работу венгерского премьера в вопросе миграции, добавив, что некоторые страны навредили себе, пытаясь урегулировать этот вопрос.
«
"Я просто хочу, чтобы вы знали, что я полностью и безоговорочно поддерживаю вас", - добавил Трамп.
Ранее Трамп назвал Орбана настоящим другом, борцом и победителем, а также пообещал поддержку на предстоящих парламентских выборах. Незадолго до этого американский лидер уже высказывался в поддержку кандидатуры Орбана на пост главы правительства, отмечая, что был горд поддержать его в 2022 году.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. На них изберут национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Орбан власть.
