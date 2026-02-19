Рейтинг@Mail.ru
Трамп предупредил о плохих вещах, если Иран не достигнет сделки с США - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 19.02.2026 (обновлено: 18:18 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/tramp-2075560255.html
Трамп предупредил о плохих вещах, если Иран не достигнет сделки с США
Трамп предупредил о плохих вещах, если Иран не достигнет сделки с США - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп предупредил о плохих вещах, если Иран не достигнет сделки с США
Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил, что в ситуации с Ираном могут произойти очень плохие вещи, если Тегеран не согласится на сделку. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T18:05:00+03:00
2026-02-19T18:18:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
мирный план сша по украине
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075562843_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_fe826c88090a376381e6269ee63bb2d1.jpg
https://ria.ru/20260219/ssha-2075398985.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075562843_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f36490a4adaaed760cd27f09d410139c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), мирный план сша по украине, дональд трамп
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Мирный план США по Украине, Дональд Трамп
Трамп предупредил о плохих вещах, если Иран не достигнет сделки с США

Трамп предупредил Иран о плохих вещах, если не будет достигнута сделка с США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне. 19 февраля 2026
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне. 19 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил, что в ситуации с Ираном могут произойти очень плохие вещи, если Тегеран не согласится на сделку.
"Как вы знаете, ведутся хорошие переговоры. За прошедшие годы было доказано, что заключить значимую сделку с Ираном непросто. Мы должны заключить значимую сделку, иначе произойдут плохие вещи", - заявил американский лидер, выступая на первом саммите "Совета мира" в Вашингтоне.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
США направили на Ближний Восток более 50 истребителей, пишет NYT
Вчера, 10:23
 
В миреСШАИранТегеран (город)Мирный план США по УкраинеДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала