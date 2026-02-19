https://ria.ru/20260219/tramp-2075560255.html
Трамп предупредил о плохих вещах, если Иран не достигнет сделки с США
Трамп предупредил о плохих вещах, если Иран не достигнет сделки с США - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп предупредил о плохих вещах, если Иран не достигнет сделки с США
Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил, что в ситуации с Ираном могут произойти очень плохие вещи, если Тегеран не согласится на сделку. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T18:05:00+03:00
2026-02-19T18:05:00+03:00
2026-02-19T18:18:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
мирный план сша по украине
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075562843_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_fe826c88090a376381e6269ee63bb2d1.jpg
https://ria.ru/20260219/ssha-2075398985.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075562843_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f36490a4adaaed760cd27f09d410139c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, тегеран (город), мирный план сша по украине, дональд трамп
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Мирный план США по Украине, Дональд Трамп
Трамп предупредил о плохих вещах, если Иран не достигнет сделки с США
Трамп предупредил Иран о плохих вещах, если не будет достигнута сделка с США