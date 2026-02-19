Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Уиткоффа прекрасным переговорщиком
18:02 19.02.2026 (обновлено: 18:16 19.02.2026)
Трамп назвал Уиткоффа прекрасным переговорщиком
Трамп назвал Уиткоффа прекрасным переговорщиком
в мире, украина, россия, сша, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Трамп назвал Уиткоффа прекрасным переговорщиком

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Россия и Украина любят спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, он прекрасный переговорщик, заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Стив прекрасный переговорщик... Он всем нравится. Украина его любит. Европа его любит. Россия его любит. Нет ничего, что было бы не так с ним", - сказал Трамп в ходе первого заседания "Совета мира".
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным
В миреУкраинаРоссияСШАСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
