https://ria.ru/20260219/tramp-2075558256.html
Трамп назвал Уиткоффа прекрасным переговорщиком
Трамп назвал Уиткоффа прекрасным переговорщиком - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп назвал Уиткоффа прекрасным переговорщиком
Россия и Украина любят спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, он прекрасный переговорщик, заявил американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T18:02:00+03:00
2026-02-19T18:02:00+03:00
2026-02-19T18:16:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
стив уиткофф
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075565173_0:295:3077:2026_1920x0_80_0_0_2599946362443761b5a8e6194c8d9e82.jpg
https://ria.ru/20260219/tramp-2075558064.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075565173_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_523e1eec223c2ee72dbe19be31b8067a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Трамп назвал Уиткоффа прекрасным переговорщиком
Трамп: РФ и Украина любят Уиткоффа, он прекрасный переговорщик