СМИ узнали, почему Трамп откладывает операцию против Ирана
16:38 19.02.2026
СМИ узнали, почему Трамп откладывает операцию против Ирана
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, каролин левитт, nbc, мирный план сша по украине
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Каролин Левитт, NBC, Мирный план США по Украине
СМИ узнали, почему Трамп откладывает операцию против Ирана

NBC: Трамп откладывает операцию против Ирана, ожидая предложений по сделке

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп откладывает принятие решения о возможном ударе по Ирану, так как Вашингтон ожидает от Тегерана письменного ответа с предложениями о работе над ядерной сделкой, сообщает в четверг телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Окончательного решения о возможной военной операции принято не было, так как США ожидают от Тегерана письменного ответа, который мог бы помочь в работе над оставшимися спорными вопросами", - пишет издание со ссылкой на чиновника.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сказала журналистам, что США в ближайшие две недели ждут от Ирана дополнительных подробностей по позиции Тегерана в переговорах о ядерной сделке.
Ранее портал Axios со ссылкой на одного из советников американского президента сообщил, что Трамп устал от отсутствия прогресса в переговорах с Ираном, вероятность начала масштабной операции в ближайшие недели составляет 90%.
Американский авианосец USS Abraham Lincoln возглавляет ударную группу в Аравийском море - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ рассказали о переполохе в США из-за хода России в отношении Ирана
Вчера, 13:44
 
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Каролин Левитт, NBC, Мирный план США по Украине
 
 
