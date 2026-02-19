https://ria.ru/20260219/tramp-2075528997.html
СМИ узнали, почему Трамп откладывает операцию против Ирана
СМИ узнали, почему Трамп откладывает операцию против Ирана - РИА Новости, 19.02.2026
СМИ узнали, почему Трамп откладывает операцию против Ирана
Президент США Дональд Трамп откладывает принятие решения о возможном ударе по Ирану, так как Вашингтон ожидает от Тегерана письменного ответа с предложениями о... РИА Новости, 19.02.2026
СМИ узнали, почему Трамп откладывает операцию против Ирана
NBC: Трамп откладывает операцию против Ирана, ожидая предложений по сделке