Трамп в четверг примет участие в первом заседании "Совета мира" по Газе
Трамп в четверг примет участие в первом заседании "Совета мира" по Газе - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп в четверг примет участие в первом заседании "Совета мира" по Газе
Президент США Дональд Трамп в четверг примет участие в первом заседании сформированного им "Совета мира" по Газе, следует из распространенного Белым домом... РИА Новости, 19.02.2026
Трамп в четверг примет участие в первом заседании "Совета мира" по Газе
