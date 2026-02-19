Рейтинг@Mail.ru
Трамп в среду провел совещание своей администрации по Ирану, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 19.02.2026 (обновлено: 01:43 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/tramp-2075356528.html
Трамп в среду провел совещание своей администрации по Ирану, сообщают СМИ
Трамп в среду провел совещание своей администрации по Ирану, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп в среду провел совещание своей администрации по Ирану, сообщают СМИ
Президент США Дональд Трамп провел совещание по Ирану с высокопоставленными членами своей администрации, передает издание Axios. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T01:31:00+03:00
2026-02-19T01:43:00+03:00
в мире
иран
сша
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_c9aa592de3be4681daeb7f70c8019fea.jpg
https://ria.ru/20260218/ssha-2075322710.html
https://ria.ru/20260214/trump-2074372832.html
иран
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_116:0:2717:1951_1920x0_80_0_0_47e24e0b9a68ad3df54853ae06d7fe18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Аббас Аракчи
Трамп в среду провел совещание своей администрации по Ирану, сообщают СМИ

Axios: Трамп в среду провел совещание своей администрации по Ирану

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел совещание по Ирану с высокопоставленными членами своей администрации, передает издание Axios.
Ранее журналист издания Барак Равид написал в соцсети X, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер проинформировали главу государства о ходе переговоров по Украине и Ирану.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Трамп считает дипломатию приоритетной в вопросе Ирана, заявили в Белом доме
Вчера, 21:42
По информации Axios, участники совещания обсудили дальнейшие шаги по иранскому вопросу. На встрече присутствовали Кушнер и Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио заявил о готовности Трампа встретиться с верховным лидером Ирана
14 февраля, 13:02
 
В миреИранСШАУкраинаСтив УиткоффДжаред КушнерАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала