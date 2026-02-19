МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Строительство тоннеля под Беринговым проливом, которое фигурирует в якобы предложенной России американской стороной сделке, обещает быть выгодным по различным пунктам многим странам, кроме Евросоюза, такие мнения в беседах с Строительство тоннеля под Беринговым проливом, которое фигурирует в якобы предложенной России американской стороной сделке, обещает быть выгодным по различным пунктам многим странам, кроме Евросоюза, такие мнения в беседах с "Лентой.ру" выразили эксперты.

Ранее журнал Economist сообщил, что США интересна работа с РФ по редкоземельным металлам и атомной энергии. Издание отметило, что люди, близкие к семье американского президента Дональда Трампа , ведут переговоры о приобретении долей в российских энергетических активах. Кроме того, США были предложены сделки по нефти и газу в Арктике , редкоземельным металлам, дата-центру на атомной энергии и туннелю под Беринговым проливом

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов выразил мнение, что бизнесменов из США могла бы заинтересовать та часть сделки, в которой говорится о продаже арктической нефти и газа, а также редкоземельных металлов. Отмечается, что с ним согласилась доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Однако другие пункты, как считают эксперты, выглядят более спорно. Как пояснил Севостьянов, дата-центр с атомной электростанцией или тоннель под Беринговым проливом остаются слишком долгосрочными и капиталоемкими гипотезами. Отмечается, что тоннель под Беринговым проливом обещает выгоды с точки зрения трансконтинентальной логистики и эффекта интеграции рынков, а также мог бы стать элементом долгосрочного евразийско-североамериканского транспортного коридора и потенциально заинтересовать третьи страны.

"Однако ключевые вопросы - объем грузопотока, сопоставимость затрат с морскими перевозками и политическая координация - пока остаются без убедительных ответов. Поэтому сегодня проект воспринимается скорее как символ технологического сотрудничества и геоэкономических амбиций, чем инициатива с просчитанной окупаемостью", - сказал Севостьянов.

В свою очередь, Новикова заметила, что если тоннель все-таки будет построен, то в выигрыше будут все, кроме ЕC, который без должного сотрудничества с Россией потеряет возможность конкурировать за наиболее рентабельные торговые маршруты.