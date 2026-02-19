Рейтинг@Mail.ru
Эксперты оценили перспективы строительства тоннеля под Беринговым проливом - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/tonnel-2075603583.html
Эксперты оценили перспективы строительства тоннеля под Беринговым проливом
Эксперты оценили перспективы строительства тоннеля под Беринговым проливом - РИА Новости, 19.02.2026
Эксперты оценили перспективы строительства тоннеля под Беринговым проливом
Строительство тоннеля под Беринговым проливом, которое фигурирует в якобы предложенной России американской стороной сделке, обещает быть выгодным по различным... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T20:17:00+03:00
2026-02-19T20:17:00+03:00
берингов пролив
россия
сша
дональд трамп
рэу имени г. в. плеханова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070387976_0:0:1068:600_1920x0_80_0_0_d54485ce7518fa2c2fd157cf9999500c.jpg
https://ria.ru/20251103/tonnel-2052576188.html
https://ria.ru/20251104/tonnel-2052732729.html
берингов пролив
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070387976_107:0:907:600_1920x0_80_0_0_995de26b236e888e5e876bfc64dd899b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
берингов пролив, россия, сша, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, в мире
Берингов пролив, Россия, США, Дональд Трамп, РЭУ имени Г. В. Плеханова, В мире
Эксперты оценили перспективы строительства тоннеля под Беринговым проливом

Новикова: тоннель под Беринговым проливом может быть выгоден всем, кроме ЕС

© Public domainКарта гипотетического моста через Берингов пролив
Карта гипотетического моста через Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Public domain
Карта гипотетического моста через Берингов пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Строительство тоннеля под Беринговым проливом, которое фигурирует в якобы предложенной России американской стороной сделке, обещает быть выгодным по различным пунктам многим странам, кроме Евросоюза, такие мнения в беседах с "Лентой.ру" выразили эксперты.
Ранее журнал Economist сообщил, что США интересна работа с РФ по редкоземельным металлам и атомной энергии. Издание отметило, что люди, близкие к семье американского президента Дональда Трампа, ведут переговоры о приобретении долей в российских энергетических активах. Кроме того, США были предложены сделки по нефти и газу в Арктике, редкоземельным металлам, дата-центру на атомной энергии и туннелю под Беринговым проливом.
Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Названа самая перспективная конструкция тоннеля в Беринговом проливе
3 ноября 2025, 05:04
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов выразил мнение, что бизнесменов из США могла бы заинтересовать та часть сделки, в которой говорится о продаже арктической нефти и газа, а также редкоземельных металлов. Отмечается, что с ним согласилась доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
Однако другие пункты, как считают эксперты, выглядят более спорно. Как пояснил Севостьянов, дата-центр с атомной электростанцией или тоннель под Беринговым проливом остаются слишком долгосрочными и капиталоемкими гипотезами. Отмечается, что тоннель под Беринговым проливом обещает выгоды с точки зрения трансконтинентальной логистики и эффекта интеграции рынков, а также мог бы стать элементом долгосрочного евразийско-североамериканского транспортного коридора и потенциально заинтересовать третьи страны.
"Однако ключевые вопросы - объем грузопотока, сопоставимость затрат с морскими перевозками и политическая координация - пока остаются без убедительных ответов. Поэтому сегодня проект воспринимается скорее как символ технологического сотрудничества и геоэкономических амбиций, чем инициатива с просчитанной окупаемостью", - сказал Севостьянов.
В свою очередь, Новикова заметила, что если тоннель все-таки будет построен, то в выигрыше будут все, кроме ЕC, который без должного сотрудничества с Россией потеряет возможность конкурировать за наиболее рентабельные торговые маршруты.
"Инициатива будет перехвачена Россией и США", - сказала экономист.
Мыс Дежнева в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Разбегин назвал сроки строительства тоннеля через Берингов пролив
4 ноября 2025, 09:52
 
Берингов проливРоссияСШАДональд ТрампРЭУ имени Г. В. ПлехановаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала