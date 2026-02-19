Организаторы теракта на "Северном потоке" действовали без США, пишут СМИ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Организаторы теракта на "Северном потоке" в итоге действовали без поддержки США, найдя некого спонсора на Украине, сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.

"Предупреждения были проигнорированы. Группа диверсантов продолжила свою деятельность даже без одобрения США", - передает издание.

Сообщается, что диверсанты нашли нового спонсора, некое украинское частное лицо.

"По словам источников, он покрыл большую часть расходов в размере около 300 000 долларов на оборудование, аренду лодки и взрывчатку", - пишет Spiegel.

В январе стало известно, что федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на " Северных потока х" с высокой долей вероятности заказала Украина

Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила.