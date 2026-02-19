Организаторы теракта на "Северном потоке" действовали без США, пишут СМИ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Организаторы теракта на "Северном потоке" в итоге действовали без поддержки США, найдя некого спонсора на Украине, сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.
"Предупреждения были проигнорированы. Группа диверсантов продолжила свою деятельность даже без одобрения США", - передает издание.
Сообщается, что диверсанты нашли нового спонсора, некое украинское частное лицо.
"По словам источников, он покрыл большую часть расходов в размере около 300 000 долларов на оборудование, аренду лодки и взрывчатку", - пишет Spiegel.
В январе стало известно, что федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.