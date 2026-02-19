Юбилейный "Фермерский островок" открылся в Татарстане

КАЗАНЬ, 19 фев – РИА Новости. Новые "Фермерские островки" открылись в Татарстане в четверг, они стали 100-й и 101-й точками проекта в России, Новые "Фермерские островки" открылись в Татарстане в четверг, они стали 100-й и 101-й точками проекта в России, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Проект "Фермерский островок" реализуется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" при поддержке Корпорации малого и среднего предпринимательства. Проект предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства - сельхозпроизводителям и производителям пищевой продукции - возможность реализовывать свою продукцию в специальных торговых объектах.

"Сегодня заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Нияз Хурамшин принял участие в открытии "Фермерских островков" в селе Высокая Гора Высокогорского района и в Казани. Новые "Фермерские островки" стали 100-й и 101-й торговыми точками проекта в России", - говорится в сообщении.

Оператором "Фермерского островка" в селе Высокая гора стал Зиряк Мингазов. Семья Мингазовых уже управляет торговыми площадками в Казани и объединяет на них местных производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции республики. Оператором торговой точки в Казани стал индивидуальный предприниматель Антон Баклашов. В его точке также представлена продукция местного производства - от сельхозтоваропроизводителей республики - качественная, натуральная и по доступной цене.

"Для сельхозпроизводителей это отличная возможность реализовать собственную продукцию напрямую горожанам без длинных цепочек посредников. Жители республики поддерживают местных малых производителей и получают качественные продукты питания", - сказал Хурамшин.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отметила, что "Фермерские островки" - это отличный пример кооперации, когда фермеры могут снизить логистические затраты. Эта инициатива предпринимателей республики была поддержана на "Муниципальном часе", а теперь проект расширяется. "Нам нужно, чтобы больше фермеров реализовывали свою продукцию на специализированных торговых точках, и татарстанцы покупали продукцию, произведенную в нашей республике", - подчеркнула она.

По данным Агентства инвестиционного развития республики, всего при поддержке Корпорации малого и среднего предпринимательства организован 101 "Фермерский островок" в 38 субъектах России, на полки которых поставляют свою продукцию уже более 1250 производителей, из них около 100 из Республики Татарстан.