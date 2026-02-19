Юбилейный "Фермерский островок" открылся в Татарстане

Рейтинг@Mail.ru
18:06 19.02.2026
КАЗАНЬ, 19 фев – РИА Новости. Новые "Фермерские островки" открылись в Татарстане в четверг, они стали 100-й и 101-й точками проекта в России, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
Проект "Фермерский островок" реализуется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" при поддержке Корпорации малого и среднего предпринимательства. Проект предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства - сельхозпроизводителям и производителям пищевой продукции - возможность реализовывать свою продукцию в специальных торговых объектах.
"Сегодня заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Нияз Хурамшин принял участие в открытии "Фермерских островков" в селе Высокая Гора Высокогорского района и в Казани. Новые "Фермерские островки" стали 100-й и 101-й торговыми точками проекта в России", - говорится в сообщении.
Оператором "Фермерского островка" в селе Высокая гора стал Зиряк Мингазов. Семья Мингазовых уже управляет торговыми площадками в Казани и объединяет на них местных производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции республики. Оператором торговой точки в Казани стал индивидуальный предприниматель Антон Баклашов. В его точке также представлена продукция местного производства - от сельхозтоваропроизводителей республики - качественная, натуральная и по доступной цене.
"Для сельхозпроизводителей это отличная возможность реализовать собственную продукцию напрямую горожанам без длинных цепочек посредников. Жители республики поддерживают местных малых производителей и получают качественные продукты питания", - сказал Хурамшин.
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отметила, что "Фермерские островки" - это отличный пример кооперации, когда фермеры могут снизить логистические затраты. Эта инициатива предпринимателей республики была поддержана на "Муниципальном часе", а теперь проект расширяется. "Нам нужно, чтобы больше фермеров реализовывали свою продукцию на специализированных торговых точках, и татарстанцы покупали продукцию, произведенную в нашей республике", - подчеркнула она.
По данным Агентства инвестиционного развития республики, всего при поддержке Корпорации малого и среднего предпринимательства организован 101 "Фермерский островок" в 38 субъектах России, на полки которых поставляют свою продукцию уже более 1250 производителей, из них около 100 из Республики Татарстан.
По данным Корпорации малого и среднего предпринимательства, за четыре года существования проекта в 38 российских регионах организовано более 100 "Фермерских островков". Поставщиками островков стали более 1,2 тысячи малых сельхозтоваропроизводителей и компаний по приготовлению пищевой продукции. В Татарстане организовано уже восемь таких торговых объектов, сеть их поставщиков в республике насчитывает около 100 фермеров и компаний.
Сбор урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
АПК Татарстана в 2025 г произвел продукции на 400 млрд руб, с ростом 7,3%
12 февраля, 15:11
 
