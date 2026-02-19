https://ria.ru/20260219/tank-2075380691.html
ВС России поразили украинский колесный танк в ДНР
ВС России поразили украинский колесный танк в ДНР
