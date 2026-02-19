Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили украинский колесный танк в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 19.02.2026 (обновлено: 11:07 19.02.2026)
ВС России поразили украинский колесный танк в ДНР
ВС России поразили украинский колесный танк в ДНР
Минобороны России показало кадры поражения колесного танка ВСУ AMX-10RC французского производства расчетами центра "Рубикон" в районе Доброполья в ДНР на... РИА Новости, 19.02.2026
ВС России поразили украинский колесный танк в ДНР

ВС России поразили украинский колесный танк AMX-10RC в ДНР

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минобороны России показало кадры поражения колесного танка ВСУ AMX-10RC французского производства расчетами центра "Рубикон" в районе Доброполья в ДНР на замаскированной позиции.
В описании к видео отмечается, что в ходе разведывательных мероприятий боевыми расчетами центра "Рубикон" в районе Доброполья в ДНР в одной из лесопосадок была обнаружена замаскированная позиция французского колесного танка AMX-10RC ВСУ.
«
"Серией ударов операторов FPV-дронов центра "Рубикон" маскировка позиции была вскрыта, а сам танк успешно поражен", - отметили в МО РФ.
На опубликованных кадрах видно, как несколько дронов поочередно поражают замаскированный танк.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
