Таиланд отверг обвинения Камбоджи в оккупации территории

БАНГКОК, 19 фев – РИА Новости. Официальный представитель командования сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари отверг в четверг обвинения в адрес Таиланда в оккупации камбоджийских территорий, выдвинутые премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

В интервью агентству "Рейтер" в Вашингтоне , куда глава правительства Камбоджи прибыл для участия в первом заседании инициированного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" по Газе, он заявил, что таиландские войска, нарушая совместное заявление Таиланда и Камбоджи о прекращении огня от 27 декабря 2025 года, оккупируют значительные камбоджийские территории вдоль границы между двумя государствами, частично огородив их баррикадами из морских контейнеров и колючей проволокой. Хун Манет также заявил, что из-за таиландской оккупации этих участков "80 тысяч камбоджийских перемещенных лиц не могут вернуться домой".

"Камбоджа знает, что эта территория принадлежит Таиланду. В прошлом Таиланд предоставлял здесь убежище камбоджийским беженцам, спасающимся от конфликта. Однако после окончания войны (гражданской войны в Камбодже, завершившейся более 30 лет назад – ред.) эти камбоджийские мирные жители и солдаты не вернулись в свою страну. Вместо этого они продолжали расширять свои общины, посягая на суверенитет Таиланда", - заявил генерал Сувари.

Он подчеркнул, что таиландская сторона постоянно протестовала и поднимала этот вопрос через различные двусторонние рабочие механизмы, но Камбоджа игнорировала его и не смогла разрешить ситуацию путем возвращения своих граждан на камбоджийскую сторону.

"Этих людей нельзя называть "перемещенными лицами", как утверждает премьер-министр Камбоджи. Это группы людей, совершающие незаконные действия и постоянно нарушающие суверенитет Таиланда в течение длительного периода, лишая тайских граждан права пользоваться этой территорией", - сказал представитель командования таиландских сухопутных войск, обеспечивающих безопасность сухопутных границ Таиланда.

Говоря о заслонах из морских контейнеров, установленных таиландскими войсками на некоторых участках границы, генерал Сувари отметил, что Таиланд строго соблюдает требования совместного заявления о прекращении огня, в котором говорится, что все войска, участвовавшие в конфликте, с момента начала действия режима прекращения огня остаются на позициях на линии соприкосновения, которые они занимали непосредственно перед прекращением огня.

"Таиландская сторона строго соблюдает договоренности о прекращении огня, содержащееся в совместном заявлении (от 27 декабря 2025 года – ред.), в частности, пункт 2, который четко обязывает обе стороны сохранять текущее размещение войск после конфликта, не вводя дополнительных сил", - сказал Сувари.

Он пояснил, что таиландские военные были вынуждены проводить операции, в том числе установку заграждений, в нескольких районах для предотвращения нападений и угрозы жизни таиландских солдат и мирных жителей, что подпадает под право на самооборону в соответствии с международными принципами.

"Не было намерения нарушать суверенитет или территориальную целостность какой-либо страны. В конечном итоге, после установления режима прекращения огня, сохранение войск в этом районе стало законным в соответствии с совместным заявлением, и Камбоджа хорошо это знает и понимает", - сказал представитель командования сухопутных войск Таиланда.

Он подчеркнул, что установка заграждений из морских контейнеров – это временная мера для обеспечения безопасности и снижения риска конфронтации и столкновений между войсками и мирными жителями.