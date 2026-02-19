Рейтинг@Mail.ru
Таиланд отверг обвинения Камбоджи в оккупации территории - РИА Новости, 19.02.2026
13:18 19.02.2026
Таиланд отверг обвинения Камбоджи в оккупации территории
Таиланд отверг обвинения Камбоджи в оккупации территории - РИА Новости, 19.02.2026
Таиланд отверг обвинения Камбоджи в оккупации территории
Официальный представитель командования сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари отверг в четверг обвинения в адрес Таиланда в оккупации... РИА Новости, 19.02.2026
в мире
таиланд
камбоджа
вашингтон (штат)
дональд трамп
таиланд
камбоджа
вашингтон (штат)
в мире, таиланд, камбоджа, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Таиланд, Камбоджа, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Таиланд отверг обвинения Камбоджи в оккупации территории

Военные в Таиланде отвергли обвинения Камбоджи в оккупации территории

Камбоджийские военные на границе с Таиландом
Камбоджийские военные на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Heng Sinith
Камбоджийские военные на границе с Таиландом. Архивное фото
БАНГКОК, 19 фев – РИА Новости. Официальный представитель командования сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари отверг в четверг обвинения в адрес Таиланда в оккупации камбоджийских территорий, выдвинутые премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.
Брифинг генерала транслировал телеканал Thai PBS.
В интервью агентству "Рейтер" в Вашингтоне, куда глава правительства Камбоджи прибыл для участия в первом заседании инициированного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" по Газе, он заявил, что таиландские войска, нарушая совместное заявление Таиланда и Камбоджи о прекращении огня от 27 декабря 2025 года, оккупируют значительные камбоджийские территории вдоль границы между двумя государствами, частично огородив их баррикадами из морских контейнеров и колючей проволокой. Хун Манет также заявил, что из-за таиландской оккупации этих участков "80 тысяч камбоджийских перемещенных лиц не могут вернуться домой".
"Камбоджа знает, что эта территория принадлежит Таиланду. В прошлом Таиланд предоставлял здесь убежище камбоджийским беженцам, спасающимся от конфликта. Однако после окончания войны (гражданской войны в Камбодже, завершившейся более 30 лет назад – ред.) эти камбоджийские мирные жители и солдаты не вернулись в свою страну. Вместо этого они продолжали расширять свои общины, посягая на суверенитет Таиланда", - заявил генерал Сувари.
Он подчеркнул, что таиландская сторона постоянно протестовала и поднимала этот вопрос через различные двусторонние рабочие механизмы, но Камбоджа игнорировала его и не смогла разрешить ситуацию путем возвращения своих граждан на камбоджийскую сторону.
"Этих людей нельзя называть "перемещенными лицами", как утверждает премьер-министр Камбоджи. Это группы людей, совершающие незаконные действия и постоянно нарушающие суверенитет Таиланда в течение длительного периода, лишая тайских граждан права пользоваться этой территорией", - сказал представитель командования таиландских сухопутных войск, обеспечивающих безопасность сухопутных границ Таиланда.
Говоря о заслонах из морских контейнеров, установленных таиландскими войсками на некоторых участках границы, генерал Сувари отметил, что Таиланд строго соблюдает требования совместного заявления о прекращении огня, в котором говорится, что все войска, участвовавшие в конфликте, с момента начала действия режима прекращения огня остаются на позициях на линии соприкосновения, которые они занимали непосредственно перед прекращением огня.
"Таиландская сторона строго соблюдает договоренности о прекращении огня, содержащееся в совместном заявлении (от 27 декабря 2025 года – ред.), в частности, пункт 2, который четко обязывает обе стороны сохранять текущее размещение войск после конфликта, не вводя дополнительных сил", - сказал Сувари.
Он пояснил, что таиландские военные были вынуждены проводить операции, в том числе установку заграждений, в нескольких районах для предотвращения нападений и угрозы жизни таиландских солдат и мирных жителей, что подпадает под право на самооборону в соответствии с международными принципами.
"Не было намерения нарушать суверенитет или территориальную целостность какой-либо страны. В конечном итоге, после установления режима прекращения огня, сохранение войск в этом районе стало законным в соответствии с совместным заявлением, и Камбоджа хорошо это знает и понимает", - сказал представитель командования сухопутных войск Таиланда.
Он подчеркнул, что установка заграждений из морских контейнеров – это временная мера для обеспечения безопасности и снижения риска конфронтации и столкновений между войсками и мирными жителями.
"В прошлом Камбоджа часто использовала мирных жителей в этих районах в качестве прикрытия для агрессивных действий и провокаций против таиландской стороны", - сказал он.
В миреТаиландКамбоджаВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
