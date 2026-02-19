Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о трудоустройстве участников спецоперации - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/svo-2075590422.html
Медведев рассказал о трудоустройстве участников спецоперации
Медведев рассказал о трудоустройстве участников спецоперации - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев рассказал о трудоустройстве участников спецоперации
Участники специальной военной операции после возвращения из зоны боевых действий безусловно будут трудоустроены, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:25:00+03:00
2026-02-19T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
сергей стиллавин
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070739224_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_cabc6583c2767bf8754df2f29691cd70.jpg
https://ria.ru/20251117/speotsperatsiya-2055528254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070739224_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_5c8460d3a84ea38e63f3bfd76e224049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, сергей стиллавин, единая россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Сергей Стиллавин, Единая Россия, Общество
Медведев рассказал о трудоустройстве участников спецоперации

Медведев: участники СВО после возвращения будут трудоустроены

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВсероссийский форум Центров госуслуг в Москве
Всероссийский форум Центров госуслуг в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Участники специальной военной операции после возвращения из зоны боевых действий безусловно будут трудоустроены, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Безусловно, что те, кто завершает службу, демобилизуется, те, кто вернется домой после окончания СВО, они будут устраиваться в разные места", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Медведев оценил сроки окончания СВО
17 ноября 2025, 17:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевСергей СтиллавинЕдиная РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала