На форуме ЕР обсудили меры поддержки участников СВО
На форуме ЕР обсудили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 19.02.2026
На форуме ЕР обсудили меры поддержки участников СВО
19.02.2026
2026-02-19T16:48:00+03:00
2026-02-19T16:48:00+03:00
2026-02-19T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
екатеринбург
единая россия
россия
екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Меры поддержки участников специальной военной операции обсудили в рамках сбора предложений в народную программу "Единой России", передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Екатеринбурге
проходит первый из серии окружных отчётно-программных форумов "Единая Россия
. Есть результат!". Его основная тема - развитие промышленности. В рамках форума было организовано шесть круглых столов, отдельное внимание было уделено теме поддержке участников СВО на круглом столе "Фронт и тыл".
«
"Наша с вами задача - выработать предложения, которые можно озвучить на пленарном заседании форума и которые впоследствии будут рассмотрены экспертной группой ", - сказал, открывая обсуждение, координатор направления "Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей" народной программы ЕР, Герой РФ
Владимир Сайбель.
В ходе круглого стола спикеры обсудили интеграцию ветеранов СВО в промышленность, выстраивание системы переобучения и найма бойцов в профильной отрасли, реабилитацию и поддержку военнослужащих и членов их семьи, предоставление им возможности заниматься предпринимательством.
Отдельное внимание было уделено патриотическому воспитанию молодежи и начальной военной подготовке в школах.
"Нужно сделать стандарт учебно-материальной базы в школах. Школьник, который обучается в городе, и школьник, который занимается в селе, должны иметь абсолютно равные условия. Также должны быть профилактика среди молодежи. Очень сейчас проблемный вопрос: спецслужбы противника активно работают по нашей молодежи. Программу конкретную выработать, чтобы она была равна по всей территории нашей страны", - отметил член Высшего совета "Единой России", Герой РФ Рустам Сайфуллин.