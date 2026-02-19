Рейтинг@Mail.ru
На форуме ЕР обсудили меры поддержки участников СВО
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 19.02.2026
На форуме ЕР обсудили меры поддержки участников СВО
Меры поддержки участников специальной военной операции обсудили в рамках сбора предложений в народную программу "Единой России"
россия, екатеринбург, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Екатеринбург, Единая Россия
На форуме ЕР обсудили меры поддержки участников СВО

В народную программу ЕР внесут предложения о мерах поддержки участников СВО

Председатель политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Меры поддержки участников специальной военной операции обсудили в рамках сбора предложений в народную программу "Единой России", передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Екатеринбурге проходит первый из серии окружных отчётно-программных форумов "Единая Россия. Есть результат!". Его основная тема - развитие промышленности. В рамках форума было организовано шесть круглых столов, отдельное внимание было уделено теме поддержке участников СВО на круглом столе "Фронт и тыл".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев призвал привлекать участников СВО на промышленные предприятия
Вчера, 16:11
«
"Наша с вами задача - выработать предложения, которые можно озвучить на пленарном заседании форума и которые впоследствии будут рассмотрены экспертной группой ", - сказал, открывая обсуждение, координатор направления "Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей" народной программы ЕР, Герой РФ Владимир Сайбель.
В ходе круглого стола спикеры обсудили интеграцию ветеранов СВО в промышленность, выстраивание системы переобучения и найма бойцов в профильной отрасли, реабилитацию и поддержку военнослужащих и членов их семьи, предоставление им возможности заниматься предпринимательством.
Отдельное внимание было уделено патриотическому воспитанию молодежи и начальной военной подготовке в школах.
"Нужно сделать стандарт учебно-материальной базы в школах. Школьник, который обучается в городе, и школьник, который занимается в селе, должны иметь абсолютно равные условия. Также должны быть профилактика среди молодежи. Очень сейчас проблемный вопрос: спецслужбы противника активно работают по нашей молодежи. Программу конкретную выработать, чтобы она была равна по всей территории нашей страны", - отметил член Высшего совета "Единой России", Герой РФ Рустам Сайфуллин.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев приехал на форум "Единой России" в Екатеринбурге
Вчера, 15:56
 
Специальная военная операция на Украине Россия Екатеринбург Единая Россия
 
 
