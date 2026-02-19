На форуме ЕР обсудили меры поддержки участников СВО

В ходе круглого стола спикеры обсудили интеграцию ветеранов СВО в промышленность, выстраивание системы переобучения и найма бойцов в профильной отрасли, реабилитацию и поддержку военнослужащих и членов их семьи, предоставление им возможности заниматься предпринимательством.

"Нужно сделать стандарт учебно-материальной базы в школах. Школьник, который обучается в городе, и школьник, который занимается в селе, должны иметь абсолютно равные условия. Также должны быть профилактика среди молодежи. Очень сейчас проблемный вопрос: спецслужбы противника активно работают по нашей молодежи. Программу конкретную выработать, чтобы она была равна по всей территории нашей страны", - отметил член Высшего совета "Единой России", Герой РФ Рустам Сайфуллин.