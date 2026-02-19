Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, как уральские рабочие приближают победу России на СВО - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/svo-2075514751.html
Медведев рассказал, как уральские рабочие приближают победу России на СВО
Медведев рассказал, как уральские рабочие приближают победу России на СВО - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев рассказал, как уральские рабочие приближают победу России на СВО
Уральцы, как и в годы Великой Отечественной войны, работая в три смены, приближают победу России на СВО, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:04:00+03:00
2026-02-19T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
екатеринбург
дмитрий медведев
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070739224_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_cabc6583c2767bf8754df2f29691cd70.jpg
https://ria.ru/20250221/medvedev-2000871391.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070739224_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_5c8460d3a84ea38e63f3bfd76e224049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, екатеринбург, дмитрий медведев, единая россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Екатеринбург, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Медведев рассказал, как уральские рабочие приближают победу России на СВО

Медведев: уральцы работают в три смены и приближают победу на СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Уральцы, как и в годы Великой Отечественной войны, работая в три смены, приближают победу России на СВО, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Уральцы так же, как и в годы Великой Отечественной войны, работая в три смены, приближают нашу победу", - сказал Медведев в рамках Первого отраслевого окружного форума партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
У России для победы есть все, что необходимо, заявил Медведев
21 февраля 2025, 17:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕкатеринбургДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала