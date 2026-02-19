https://ria.ru/20260219/svo-2075476285.html
Краснов призвал унифицировать критерии установления льгот участникам СВО
москва
игорь краснов
владимир путин
Краснов призвал унифицировать критерии установления льгот участникам СВО
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Произвольное толкование критериев установления социальных льгот участникам СВО и сужение таких гарантий недопустимо, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
"Требуется дальнейшая унификация практики, связанной с однозначным определением статуса лиц, проходящих службу в зоне СВО. Произвольное толкование в регионах норм о критериях установления им социальных льгот, а тем более сужение таких гарантий недопустимо", - сказал Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.