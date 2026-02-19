Рейтинг@Mail.ru
Россия побеждает в СВО ради создания многополярного мира, заявил Додик - РИА Новости, 19.02.2026
02:44 19.02.2026
Россия побеждает в СВО ради создания многополярного мира, заявил Додик
Россия побеждает в СВО ради создания многополярного мира, заявил Додик - РИА Новости, 19.02.2026
Россия побеждает в СВО ради создания многополярного мира, заявил Додик
Россия вступила в СВО ради создания равноправного многополярного мира, Западу не удалось сделать с ней то, что он сделал на Балканах, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 19.02.2026
в мире, россия, балканы, женева (город), милорад додик, владимир мединский, стив уиткофф
В мире, Россия, Балканы, Женева (город), Милорад Додик, Владимир Мединский, Стив Уиткофф
Россия побеждает в СВО ради создания многополярного мира, заявил Додик

Додик: Россия побеждает в СВО ради создания многополярного мира

Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Россия вступила в СВО ради создания равноправного многополярного мира, Западу не удалось сделать с ней то, что он сделал на Балканах, заявил РИА Новости лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" и экс-президент РС БиГ Милорад Додик на фоне переговоров в Женеве.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры для урегулирования на Украине. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также приняли участие во встрече.
"РФ должна была и показывает свои возможности. Она вынуждена была войти в СВО и, если бы та не началась, сейчас бы многие процессы, сходные происходящим, были на территории РФ. Таковы намерения западников, они сначала обкатывали эти процессы у нас на Балканах, но забыли, что Россия – мощная, большая, ее нельзя изолировать как Сербию. Невозможно России навязать то, что навязали нам. Для Европы происходит победа России в процессах глобальных изменений, в чем и заключается цель РФ, поэтому она и ее президент (Владимир Путин – ред.) опережают время и являются цивилизационной новостью", - сказал лидер боснийских сербов.
Свита Зеленского оккупировала Донбасс, заявил Додик
31 января, 18:48
Свита Зеленского оккупировала Донбасс, заявил Додик
31 января, 18:48
 
