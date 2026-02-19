Россия побеждает в СВО ради создания многополярного мира, заявил Додик

БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Россия вступила в СВО ради создания равноправного многополярного мира, Западу не удалось сделать с ней то, что он сделал на Балканах, заявил РИА Новости лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" и экс-президент РС БиГ Милорад Додик на фоне переговоров в Женеве.