Часть Черниговской области осталась без света
Часть Черниговской области осталась без света
Чернигов и ряд населенных пунктов Черниговской области, а также город Славутич Киевской области обесточены из-за аварии на линии электропередачи, сообщает... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:32:00+03:00
