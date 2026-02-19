https://ria.ru/20260219/sugroby-2075393248.html
Сугробы в Москве за утро четверга подросли на 6-7 сантиметров
Сугробы в Москве за утро четверга подросли на 6-7 сантиметров - РИА Новости, 19.02.2026
Сугробы в Москве за утро четверга подросли на 6-7 сантиметров
Сугробы в Москве за утро четверга подросли на шесть-семь сантиметров, на Балчуге высота снежного покрова уже составляет 58 сантиметров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:08:00+03:00
2026-02-19T10:08:00+03:00
2026-02-19T10:52:00+03:00
москва
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075408148_0:71:3090:1809_1920x0_80_0_0_c2903e38dbb0226f35295df84650b38f.jpg
https://ria.ru/20260216/moskva-2074744948.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075408148_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9ea59f0c49c3739caddc08481d3d86c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Сугробы в Москве за утро четверга подросли на 6-7 сантиметров
Синоптик Тишковец: сугробы в Москве за утро выросли на шесть-семь сантиметров