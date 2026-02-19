Рейтинг@Mail.ru
Сугробы в Москве за утро четверга подросли на 6-7 сантиметров - РИА Новости, 19.02.2026
10:08 19.02.2026 (обновлено: 10:52 19.02.2026)
Сугробы в Москве за утро четверга подросли на 6-7 сантиметров
Сугробы в Москве за утро четверга подросли на 6-7 сантиметров
Сугробы в Москве за утро четверга подросли на 6-7 сантиметров

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сугробы в Москве за утро четверга подросли на шесть-семь сантиметров, на Балчуге высота снежного покрова уже составляет 58 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За три часа сугробы в Москве выросли на шесть-семь сантиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что на ВДНХ высота снега выросла с 43 до 49 сантиметров, на Балчуге - с 51 до 58 сантиметров, в Тушино - с 52 до 54 сантиметров.
