Краснов назвал число разрешенных в 2025 году экономических споров
Краснов назвал число разрешенных в 2025 году экономических споров
Краснов назвал число разрешенных в 2025 году экономических споров
Почти 2 миллиона экономических споров были разрешены судами первой инстанции в 2025 году, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 19.02.2026
Краснов назвал число разрешенных в 2025 году экономических споров
Краснов: почти 2 млн экономических споров разрешили суды 1-й инстанции в 2025 г