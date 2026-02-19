Рейтинг@Mail.ru
Краснов назвал число разрешенных в 2025 году экономических споров
14:39 19.02.2026
Краснов назвал число разрешенных в 2025 году экономических споров
Краснов назвал число разрешенных в 2025 году экономических споров
Почти 2 миллиона экономических споров были разрешены судами первой инстанции в 2025 году, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 19.02.2026
Краснов назвал число разрешенных в 2025 году экономических споров

Краснов: почти 2 млн экономических споров разрешили суды 1-й инстанции в 2025 г

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти 2 миллиона экономических споров были разрешены судами первой инстанции в 2025 году, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
"В прошлом году судами первой инстанции разрешено свыше 1 миллиона 800 тысяч экономических споров. При рассмотрении каждого такого дела следует тщательно оценивать весь спектр рисков и возможных, в том числе долгосрочных, негативных последствий для нашей страны", - сообщил Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Краснов предложил реформу обжалования судебных решений
19 января, 08:26
 
