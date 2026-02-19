МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку оператора БПЛА из СБУ, по наводке которого одной из воинских частей Минобороны РФ был причинен ущерб на более чем 2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Дело о теракте было возбуждено в отношении 47-летнего гражданина Украины, военнослужащего центра специальных операций "Альфа" оператора БПЛА Юрия Темченко, уточнили пресс-службе.
Как установил суд, в июне 2025 года Темченко получил от вышестоящего командования незаконный приказ об осуществлении разведывательного полета над территорией одного из районов Брянской области с целью обнаружения пунктов дислокации военнослужащих ВС РФ и военной техники для нанесения по ним ракетных ударов. После передачи координат такие удары были нанесены, в результате личному составу и имуществу одной из воинских частей Минобороны РФ был причинен значительный ущерб.
"Суд признал Темченко виновным и заочно приговорил его к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск Минобороны о возмещении имущественного ущерба на сумму более 2 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.