МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку оператора БПЛА из СБУ, по наводке которого одной из воинских частей Минобороны РФ был причинен ущерб на более чем 2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд признал Темченко виновным и заочно приговорил его к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск Минобороны о возмещении имущественного ущерба на сумму более 2 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.