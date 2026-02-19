Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно приговорил к пожизненному сроку оператора БПЛА из СБУ - РИА Новости, 19.02.2026
23:39 19.02.2026
Суд заочно приговорил к пожизненному сроку оператора БПЛА из СБУ
Суд заочно приговорил к пожизненному сроку оператора БПЛА из СБУ - РИА Новости, 19.02.2026
Суд заочно приговорил к пожизненному сроку оператора БПЛА из СБУ
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку оператора БПЛА из СБУ, по наводке которого одной из воинских частей Минобороны РФ... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T23:39:00+03:00
2026-02-19T23:39:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
служба безопасности украины
украина
россия
брянская область
украина
Новости
происшествия, россия, брянская область, служба безопасности украины, украина
Происшествия, Россия, Брянская область, Служба безопасности Украины, Украина
Суд заочно приговорил к пожизненному сроку оператора БПЛА из СБУ

Суд в России заочно приговорил к пожизненному сроку оператора БПЛА из СБУ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку оператора БПЛА из СБУ, по наводке которого одной из воинских частей Минобороны РФ был причинен ущерб на более чем 2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Дело о теракте было возбуждено в отношении 47-летнего гражданина Украины, военнослужащего центра специальных операций "Альфа" оператора БПЛА Юрия Темченко, уточнили пресс-службе.
Как установил суд, в июне 2025 года Темченко получил от вышестоящего командования незаконный приказ об осуществлении разведывательного полета над территорией одного из районов Брянской области с целью обнаружения пунктов дислокации военнослужащих ВС РФ и военной техники для нанесения по ним ракетных ударов. После передачи координат такие удары были нанесены, в результате личному составу и имуществу одной из воинских частей Минобороны РФ был причинен значительный ущерб.
"Суд признал Темченко виновным и заочно приговорил его к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск Минобороны о возмещении имущественного ущерба на сумму более 2 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.
Дело против командующего силами беспилотных систем ВСУ направили в суд
18 февраля, 11:13
18 февраля, 11:13
 
ПроисшествияРоссияБрянская областьСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
