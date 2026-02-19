Рейтинг@Mail.ru
22:43 19.02.2026
"Примкраб" оспорит взыскание ущерба из-за затопления "Акванавта"

РИА Новости: "Примкраб" оспорит взыскание ущерба из-за затопления "Акванавта"

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Компания "Примкраб" планирует оспорить решение суда о взыскании почти 235 миллионов рублей ущерба из-за затопления в 2022 году краболова "Акванавт" – сумма ущерба должна быть не более 72 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель компании.
Во вторник Ленинский районный суд Владивостока по иску Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора обязал "Примкраб" выплатить почти 235 миллионов рублей за ущерб бухте Троица после затопления краболова "Акванавт" в порту Зарубино в феврале 2022 года.
"Компания "Примкраб" готовит апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Владивостока… Будем добиваться снижения суммы взыскания до 72 миллионов рублей", - сообщили представитель компании, добавив, что она будет подана после публикации судебного акта.
Он напомнил, что в результате аварийно-спасательной операции судно в минимально короткий период времени было поднято со дна, а водная поверхность была полностью очищена. При этом компания взяла на себя все расходы по устранению загрязнения окружающей среды.
В основе иска лежали ложные предположения, что все топливо из судна вытекло в воду. Однако, как утверждают в компании, ущерб был посчитан неверно: почти половина топлива осталась в баках судна и не попала в воду, в связи с чем сумма взыскания должна подлежать уменьшению на 91 миллион рублей.
При этом стоит вычесть из суммы взыскания затраты "Примкраба" на устранение загрязнения окружающей среды, которые составили 72 миллиона рублей.
"С учетом этих обстоятельств Росприроднадзор должен осуществить перерасчет суммы ущерба… Сумма взыскания не могла превысить 72 миллиона рублей", - заключил представитель компании.
Краболовное судно "Акванавт" судовладельца "Примкраб" затонуло у причала порта Зарубино в Приморье в феврале 2022 года. Один член экипажа погиб, были эвакуированы 14 человек. Судно подняли из воды. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что капитан допустил перегруз судна более чем на 44 тонны, что почти в два раза превысило его максимально допустимую грузоподъемность. В 2023 году капитана осудили условно.
Радужная форель - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Рыбохозяйство не смогло отсудить коменсацию за гибель форели на Ладоге
21 мая 2025, 06:34
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
