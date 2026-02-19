"Примкраб" оспорит взыскание ущерба из-за затопления "Акванавта"

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Компания "Примкраб" планирует оспорить решение суда о взыскании почти 235 миллионов рублей ущерба из-за затопления в 2022 году краболова "Акванавт" – сумма ущерба должна быть не более 72 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель компании.

Во вторник Ленинский районный суд Владивостока по иску Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора обязал "Примкраб" выплатить почти 235 миллионов рублей за ущерб бухте Троица после затопления краболова "Акванавт" в порту Зарубино в феврале 2022 года.

"Компания "Примкраб" готовит апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Владивостока… Будем добиваться снижения суммы взыскания до 72 миллионов рублей", - сообщили представитель компании, добавив, что она будет подана после публикации судебного акта.

Он напомнил, что в результате аварийно-спасательной операции судно в минимально короткий период времени было поднято со дна, а водная поверхность была полностью очищена. При этом компания взяла на себя все расходы по устранению загрязнения окружающей среды.

В основе иска лежали ложные предположения, что все топливо из судна вытекло в воду. Однако, как утверждают в компании, ущерб был посчитан неверно: почти половина топлива осталась в баках судна и не попала в воду, в связи с чем сумма взыскания должна подлежать уменьшению на 91 миллион рублей.

При этом стоит вычесть из суммы взыскания затраты "Примкраба" на устранение загрязнения окружающей среды, которые составили 72 миллиона рублей.

"С учетом этих обстоятельств Росприроднадзор должен осуществить перерасчет суммы ущерба… Сумма взыскания не могла превысить 72 миллиона рублей", - заключил представитель компании.