Суд оставил без рассмотрения заявление ФНС о банкротстве жены Ананьева

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление столичной инспекции ФНС России №28 о банкротстве Дарьи Ананьевой, жены одного из бывших совладельцев и экс-председателя совета директоров ПСБ Алексея Ананьева, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее арбитражный суд Московского округа согласился с судом первой инстанции, который по заявлению Минаева в деле о банкротстве экс-банкира взыскал с его жены Дарьи 20,3 миллиона долларов и около 3,8 миллиона евро.