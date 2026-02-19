Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил без рассмотрения заявление ФНС о банкротстве жены Ананьева
17:17 19.02.2026
Суд оставил без рассмотрения заявление ФНС о банкротстве жены Ананьева
Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление столичной инспекции ФНС России №28 о банкротстве Дарьи Ананьевой, жены одного из бывших совладельцев и РИА Новости, 19.02.2026
Суд оставил без рассмотрения заявление ФНС о банкротстве жены Ананьева

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление столичной инспекции ФНС России №28 о банкротстве Дарьи Ананьевой, жены одного из бывших совладельцев и экс-председателя совета директоров ПСБ Алексея Ананьева, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Причины такого решения пока не уточняются. В деле о банкротстве Ананьевой есть еще одно заявление кредитора о ее банкротстве. Оно было подано Игорем Минаевым, финансовым управляющим Алексея Ананьева, от лица Ананьева в конце января и пока оставлено без движения из-за неполной уплаты госпошлины.
Ранее арбитражный суд Московского округа согласился с судом первой инстанции, который по заявлению Минаева в деле о банкротстве экс-банкира взыскал с его жены Дарьи 20,3 миллиона долларов и около 3,8 миллиона евро.
Арбитражный суд Москвы признал Алексея Ананьева банкротом в мае 2024 года. Минаев тогда сообщил, что в реестр требований его кредиторов включены требования ПСБ, ФНС, банков "Траст" и ВТБ на сумму около 204,5 миллиарда рублей. Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел в ноябре 2023 года по заявлению ПСБ, включив в реестр требований кредиторов Ананьева требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Такую сумму суды ранее взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка.
Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества. Нидерландской Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время ПСБ на 100% принадлежит Росимуществу.
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Тимур Иванов подал иск к Минобороны
Вчера, 09:37
 
