16:39 19.02.2026
Краснов призвал упростить получение судебной корреспонденции
Краснов призвал упростить получение судебной корреспонденции
общество, россия, москва, игорь краснов, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Игорь Краснов, Владимир Путин
© Фото : Генпрокуратура РоссииГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© Фото : Генпрокуратура России
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Необходимо внести изменения в законодательство в части обязательности получения судебной корреспонденции физическими и юридическими лицами через аккаунт на "Госуслугах", заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
"Считаю необходимым внести изменения в законодательство в части обязательности получения судебной корреспонденции физическими и юридическими лицами через аккаунт на "Госуслугах". В этих случаях в полной мере должны использоваться базы данных налоговых органов. Это существенно упростит доступ граждан к судам, исключит возможные злоупотребления, связанные с намеренными неявками в судебные заседания, сократит бюджетные расходы по направлению соответствующих извещений и иных документов", - сообщил Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Краснов рассказал о развитии судебной системы
ОбществоРоссияМоскваИгорь КрасновВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала