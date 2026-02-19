Краснов призвал упростить получение судебной корреспонденции

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Необходимо внести изменения в законодательство в части обязательности получения судебной корреспонденции физическими и юридическими лицами через аккаунт на "Госуслугах", заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
"Считаю необходимым внести изменения в законодательство в части обязательности получения судебной корреспонденции физическими и юридическими лицами через аккаунт на "Госуслугах". В этих случаях в полной мере должны использоваться базы данных налоговых органов. Это существенно упростит доступ граждан к судам, исключит возможные злоупотребления, связанные с намеренными неявками в судебные заседания, сократит бюджетные расходы по направлению соответствующих извещений и иных документов", - сообщил Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.
