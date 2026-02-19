https://ria.ru/20260219/sud-2075523852.html
Жителя Челябинска арестовали за покушение на убийство сожительницы
Жителя Челябинска арестовали за покушение на убийство сожительницы - РИА Новости, 19.02.2026
Жителя Челябинска арестовали за покушение на убийство сожительницы
Суд арестовал жителя Челябинска, обвиняемого в покушении на убийство сожительницы, которую он не менее пяти раз ударил ножом на улице, сообщило региональное... РИА Новости, 19.02.2026
происшествия
россия
челябинск
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
челябинск
ленинский район
Жителя Челябинска арестовали за покушение на убийство сожительницы
