Жителя Челябинска арестовали за покушение на убийство сожительницы - РИА Новости, 19.02.2026
16:27 19.02.2026
Жителя Челябинска арестовали за покушение на убийство сожительницы
Жителя Челябинска арестовали за покушение на убийство сожительницы
происшествия
россия
челябинск
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
челябинск
ленинский район
происшествия, россия, челябинск, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев - РИА Новости. Суд арестовал жителя Челябинска, обвиняемого в покушении на убийство сожительницы, которую он не менее пяти раз ударил ножом на улице, сообщило региональное СУСК РФ.
"По ходатайству следователя СК России в отношении 62-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), Ленинским районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.
Как сообщало СУСК, днем 17 февраля 62-летний мужчина после бытового конфликта с 39-летней сожительницей у дома по улице Агалакова в Ленинском районе ударил ее не менее пяти раз ножом, женщина упала на землю. Его действия пресекли прохожие, женщина госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Во Владивостоке умерла женщина, на которую напал ее брат
ПроисшествияРоссияЧелябинскЛенинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
