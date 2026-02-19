Суд в Молдавии продлил арест олигарху Плахотнюку

КИШИНЕВ, 19 фев - РИА Новости. Бывший лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, обвиняемый в Молдавии в незаконном выводе 1 миллиарда долларов из банков республики, останется под арестом еще на 30 суток, до 24 марта, такое решение вынес в четверг судья Сергей Стратан.