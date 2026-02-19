https://ria.ru/20260219/sud-2075502853.html
Суд в Молдавии продлил арест олигарху Плахотнюку
Суд в Молдавии продлил арест олигарху Плахотнюку - РИА Новости, 19.02.2026
Суд в Молдавии продлил арест олигарху Плахотнюку
Бывший лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, обвиняемый в Молдавии в незаконном выводе 1 миллиарда долларов из банков республики, РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:21:00+03:00
2026-02-19T15:21:00+03:00
2026-02-19T15:21:00+03:00
в мире
молдавия
россия
греция
владимир плахотнюк
ренато усатый
banca de economii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030578345_0:74:3022:1775_1920x0_80_0_0_c3665399819e759b4648b035fc8a2043.jpg
https://ria.ru/20250725/sud-2031421354.html
молдавия
россия
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030578345_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_d770da8d363f6f5aedc86a4d8b1f8c14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, греция, владимир плахотнюк, ренато усатый, banca de economii
В мире, Молдавия, Россия, Греция, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый, Banca de Economii
Суд в Молдавии продлил арест олигарху Плахотнюку
Суд в Молдавии продлил арест олигарху Плахотнюку до 24 марта
КИШИНЕВ, 19 фев - РИА Новости. Бывший лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, обвиняемый в Молдавии в незаконном выводе 1 миллиарда долларов из банков республики, останется под арестом еще на 30 суток, до 24 марта, такое решение вынес в четверг судья Сергей Стратан.
Олигарх был экстрадирован из Греции
в Молдавию
25 сентября 2025 года. Первое заседание по делу прошло 26 сентября, затем состоялось ещё несколько слушаний, Плахотнюк
отказался в них участвовать, пока не изучит все материалы дела. Срок содержания под стражей ему был продлён вплоть до 22 февраля.
"Суд постановил продлить срок предварительного ареста Плахотнюка Владимира Георгиевича на 30 суток, начиная с 22 февраля вплоть до 24 марта", - зачитал решение Стратан.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii
, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Одним из обвиняемых по этому делу и стал Плахотнюк.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы
заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России
более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому
по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе
несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.