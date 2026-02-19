Рейтинг@Mail.ru
Суд в Молдавии продлил арест олигарху Плахотнюку - РИА Новости, 19.02.2026
15:21 19.02.2026
Суд в Молдавии продлил арест олигарху Плахотнюку
Суд в Молдавии продлил арест олигарху Плахотнюку - РИА Новости, 19.02.2026
Суд в Молдавии продлил арест олигарху Плахотнюку
Бывший лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, обвиняемый в Молдавии в незаконном выводе 1 миллиарда долларов из банков республики, РИА Новости, 19.02.2026
в мире, молдавия, россия, греция, владимир плахотнюк, ренато усатый, banca de economii
В мире, Молдавия, Россия, Греция, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый, Banca de Economii
Суд в Молдавии продлил арест олигарху Плахотнюку

Суд в Молдавии продлил арест олигарху Плахотнюку до 24 марта

© Sputnik / Мирослав РотарьВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 фев - РИА Новости. Бывший лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, обвиняемый в Молдавии в незаконном выводе 1 миллиарда долларов из банков республики, останется под арестом еще на 30 суток, до 24 марта, такое решение вынес в четверг судья Сергей Стратан.
Олигарх был экстрадирован из Греции в Молдавию 25 сентября 2025 года. Первое заседание по делу прошло 26 сентября, затем состоялось ещё несколько слушаний, Плахотнюк отказался в них участвовать, пока не изучит все материалы дела. Срок содержания под стражей ему был продлён вплоть до 22 февраля.
"Суд постановил продлить срок предварительного ареста Плахотнюка Владимира Георгиевича на 30 суток, начиная с 22 февраля вплоть до 24 марта", - зачитал решение Стратан.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Одним из обвиняемых по этому делу и стал Плахотнюк.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
Вячеслав Платон - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Суд заочно приговорил молдавского олигарха Платона
25 июля 2025, 14:32
 
В миреМолдавияРоссияГрецияВладимир ПлахотнюкРенато УсатыйBanca de Economii
 
 
