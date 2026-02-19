Рейтинг@Mail.ru
14:49 19.02.2026 (обновлено: 14:52 19.02.2026)
Министра культуры Башкирии арестовали до 17 апреля
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу министра культуры Башкирии Амину Шафикову, обвиняемую в растрате и получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 19.02.2026
Министра культуры Башкирии арестовали до 17 апреля

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы заключил под стражу министра культуры Башкирии Амину Шафикову, обвиняемую в растрате и получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шафиковой меру пресечения виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 17 апреля", - сказала судья.
Шафиковой вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ), а также растрата (часть 4 статьи 160 УК РФ). Задержали ее в среду, после чего доставили в Москву на избрание меры пресечения.
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова в суде. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Министру культуры Башкирии может грозить срок до 15 лет
Республика БашкортостанМоскваРоссияПроисшествия
 
 
