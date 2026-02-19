Министра культуры Башкирии арестовали до 17 апреля

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы заключил под стражу министра культуры Башкирии Амину Шафикову, обвиняемую в растрате и получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шафиковой меру пресечения виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 17 апреля", - сказала судья.