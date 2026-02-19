https://ria.ru/20260219/sud-2075493315.html
Министра культуры Башкирии арестовали до 17 апреля
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу министра культуры Башкирии Амину Шафикову, обвиняемую в растрате и получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 19.02.2026
Министра культуры Башкирии арестовали до 17 апреля
РИА Новости: московский суд арестовал Шафикову до 17 апреля