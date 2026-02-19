Рейтинг@Mail.ru
14:19 19.02.2026
ВС готовит разъяснения по рассмотрению дел о материнском капитале
россия, москва, игорь краснов, владимир путин, общество
Россия, Москва, Игорь Краснов, Владимир Путин, Общество
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ готовит разъяснения наиболее сложных вопросов, возникающих при рассмотрении дел о материнском капитале, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.
"В рамках поставленных вами, Владимир Владимирович, задач о совершенствовании действующей программы материнского капитала готовятся разъяснения наиболее сложных вопросов рассмотрения соответствующих дел", - сказал Краснов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В РАНХиГС назвали размер материнского капитала с 1 февраля
РоссияМоскваИгорь КрасновВладимир ПутинОбщество
 
 
