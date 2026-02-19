Рейтинг@Mail.ru
14:08 19.02.2026 (обновлено: 14:19 19.02.2026)
Суд закрыл процесс по делу министра культуры Башкирии
происшествия, москва, республика башкортостан
Происшествия, Москва, Республика Башкортостан
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы закрыл заседание по избранию меры пресечения министру культуры Башкортостана Амине Шафиковой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
С ходатайством о проведении процесса в закрытом режиме выступило следствие.
"В связи с обеспечением безопасности участников процесса прошу суд провести заседание в закрытом виде", - заявил следователь.
ПроисшествияМоскваРеспублика Башкортостан
 
 
