Суд закрыл процесс по делу министра культуры Башкирии
Суд закрыл процесс по делу министра культуры Башкирии - РИА Новости, 19.02.2026
Суд закрыл процесс по делу министра культуры Башкирии
Басманный суд Москвы закрыл заседание по избранию меры пресечения министру культуры Башкортостана Амине Шафиковой, передает корреспондент РИА Новости из зала...
происшествия
москва
республика башкортостан
