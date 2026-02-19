ВС подготовит разъяснения по делам об оспаривании сделок с недвижимостью

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ подготовит разъяснения по делам об оспаривании сделок с недвижимостью, совершенных под влиянием обмана, заявил председатель суда Игорь Краснов.
"Широкое обсуждение вызывают дела об оспаривании сделок с жильем граждан, в том числе совершенных под влиянием обмана. По моему поручению в текущем полугодии Верховным судом будут подготовлены разъяснения, направленные на наведение порядка в этой сфере", - сообщил Краснов.
По словам председателя ВС РФ, нуждается в корректировке судебная практика применения земельного законодательства, соблюдения градостроительных регламентов. Кроме того, в план работы Верховного суда на ближайший период включено обобщение практикообразующих решений по вопросам самовольного строительства, использования земель особо охраняемых природных территорий.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.