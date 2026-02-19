Рейтинг@Mail.ru
ВС подготовит разъяснения по делам об оспаривании сделок с недвижимостью - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 19.02.2026 (обновлено: 14:05 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/sud-2075475376.html
ВС подготовит разъяснения по делам об оспаривании сделок с недвижимостью
ВС подготовит разъяснения по делам об оспаривании сделок с недвижимостью - РИА Новости, 19.02.2026
ВС подготовит разъяснения по делам об оспаривании сделок с недвижимостью
Верховный суд РФ подготовит разъяснения по делам об оспаривании сделок с недвижимостью, совершенных под влиянием обмана, заявил председатель суда Игорь Краснов. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:03:00+03:00
2026-02-19T14:05:00+03:00
жилье
россия
москва
игорь краснов
владимир путин
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg
https://ria.ru/20260219/putin--2075473040.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:46:1366:1070_1920x0_80_0_0_b7c62cc4a6398456691abe2ce4630a1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, москва, игорь краснов, владимир путин, верховный суд рф
Жилье, Россия, Москва, Игорь Краснов, Владимир Путин, Верховный суд РФ
ВС подготовит разъяснения по делам об оспаривании сделок с недвижимостью

ВС подготовит разъяснения по сделкам с жильем, совершенных под влиянием обмана

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ подготовит разъяснения по делам об оспаривании сделок с недвижимостью, совершенных под влиянием обмана, заявил председатель суда Игорь Краснов.
"Широкое обсуждение вызывают дела об оспаривании сделок с жильем граждан, в том числе совершенных под влиянием обмана. По моему поручению в текущем полугодии Верховным судом будут подготовлены разъяснения, направленные на наведение порядка в этой сфере", - сообщил Краснов.
По словам председателя ВС РФ, нуждается в корректировке судебная практика применения земельного законодательства, соблюдения градостроительных регламентов. Кроме того, в план работы Верховного суда на ближайший период включено обобщение практикообразующих решений по вопросам самовольного строительства, использования земель особо охраняемых природных территорий.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Путин призвал ВС реагировать на изменения правоприменительной практики
Вчера, 13:56
 
ЖильеРоссияМоскваИгорь КрасновВладимир ПутинВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала