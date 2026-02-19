ВС подготовит разъяснения по делам об оспаривании сделок с недвижимостью

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ подготовит разъяснения по делам об оспаривании сделок с недвижимостью, совершенных под влиянием обмана, заявил председатель суда Игорь Краснов.

По словам председателя ВС РФ, нуждается в корректировке судебная практика применения земельного законодательства, соблюдения градостроительных регламентов. Кроме того, в план работы Верховного суда на ближайший период включено обобщение практикообразующих решений по вопросам самовольного строительства, использования земель особо охраняемых природных территорий.