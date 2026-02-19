https://ria.ru/20260219/sud-2075472026.html
Путин сообщил об уменьшении числа случаев заключения под стражу в России
Путин сообщил об уменьшении числа случаев заключения под стражу в России - РИА Новости, 19.02.2026
Путин сообщил об уменьшении числа случаев заключения под стражу в России
Число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в России уменьшилось, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:53:00+03:00
2026-02-19T13:53:00+03:00
2026-02-19T13:59:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_0:29:2868:1642_1920x0_80_0_0_6fc35d0004cf4e12577a42c9828f6331.jpg
https://ria.ru/20260219/putin-2075472226.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_7b009b2431d3df037e2ad11628678b62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин сообщил об уменьшении числа случаев заключения под стражу в России
Путин: число случаев заключения под стражу в России уменьшилось на 6,2%