Суд закрыл рассмотрение жалоб на приговор по делу с квартирой Долиной

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 19 фев - РИА Новости. Московский областной суд в закрытом режиме рассмотрит жалобы на приговор фигурантам дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной по просьбе ее представителя, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.