Суд назначил дату предварительного слушания по делу актера Смольянинова*
Басманный суд Москвы назначил на 25 февраля предварительное слушание по делу актера Артура Смольянинова*, заочно обвиняемого в распространении фейков в... РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил на 25 февраля предварительное слушание по делу актера Артура Смольянинова*, заочно обвиняемого в распространении фейков в российской армии, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Предварительное слушание назначено на 25 февраля в 11.00", - следует из данных.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.