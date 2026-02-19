Суд назначил дату предварительного слушания по делу актера Смольянинова*

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил на 25 февраля предварительное слушание по делу актера Артура Смольянинова*, заочно обвиняемого в распространении фейков в российской армии, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.