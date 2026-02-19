Рейтинг@Mail.ru
Суд назначил дату предварительного слушания по делу актера Смольянинова* - РИА Новости, 19.02.2026
11:11 19.02.2026
Суд назначил дату предварительного слушания по делу актера Смольянинова*
Суд назначил дату предварительного слушания по делу актера Смольянинова* - РИА Новости, 19.02.2026
Суд назначил дату предварительного слушания по делу актера Смольянинова*
Басманный суд Москвы назначил на 25 февраля предварительное слушание по делу актера Артура Смольянинова*, заочно обвиняемого в распространении фейков в... РИА Новости, 19.02.2026
россия
2026
Суд назначил дату предварительного слушания по делу актера Смольянинова*

Суд Москвы назначил слушание по делу актера Смольянинова на 25 февраля

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил на 25 февраля предварительное слушание по делу актера Артура Смольянинова*, заочно обвиняемого в распространении фейков в российской армии, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Предварительное слушание назначено на 25 февраля в 11.00", - следует из данных.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
