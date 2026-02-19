Суд получил иск Тимура Иванова к Минобороны

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы получил исковое заявление бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны и военкомату Москвы с требованием предоставить ответ на его обращение об отправке на СВО, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.

"Иск отправлен моим подзащитным из СИЗО к военному комиссариату, Минобороны и пункту отбора на воинскую службу, письмо уже было вручено суду, есть отметка из почты, но сам иск ещё не зарегистрирован. Он просит признать незаконным действие военного комиссариата, потому что хотя бы отказ он должен был получить, но не получил ничего, основания для отказа на воинскую службу ему не поступило согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" статье 34-й", - сказал собеседник агентства.

Обращение было подано в конце октября. В нем Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, любое воинское звание, пояснил его адвокат.

Согласно законодательству, такое право есть у осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, против основ конституционного строя, безопасности государства, а также по делам о терроризме.

Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.