https://ria.ru/20260219/ssha-2075614218.html
Дмитриев объяснил, почему Хиллари Клинтон "никому не нравится"
Дмитриев объяснил, почему Хиллари Клинтон "никому не нравится" - РИА Новости, 19.02.2026
Дмитриев объяснил, почему Хиллари Клинтон "никому не нравится"
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T20:58:00+03:00
2026-02-19T20:58:00+03:00
2026-02-19T20:58:00+03:00
россия
сша
хиллари клинтон
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147592/14/1475921445_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_66b327faeb464f0e25adfe8abaa84892.jpg
https://ria.ru/20260216/dmitriev-2074821898.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147592/14/1475921445_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_873e874df6d2abaab62968e30ed5bf4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, хиллари клинтон, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Хиллари Клинтон, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев объяснил, почему Хиллари Клинтон "никому не нравится"
Дмитриев рассказал об повышенной активности Хиллари Клинтон в Х