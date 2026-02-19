Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев объяснил, почему Хиллари Клинтон "никому не нравится"
20:58 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/ssha-2075614218.html
Дмитриев объяснил, почему Хиллари Клинтон "никому не нравится"
Дмитриев объяснил, почему Хиллари Клинтон "никому не нравится"
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T20:58:00+03:00
2026-02-19T20:58:00+03:00
россия, сша, хиллари клинтон, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Хиллари Клинтон, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев объяснил, почему Хиллари Клинтон "никому не нравится"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в соцсети X, объяснив, почему политик "никому не нравится".
"Почему никому не нравится Хиллари Клинтон? Она становится все более активной по мере приближения расплаты за мистификацию Russiagate (обвинения во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году - ред.)", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию Клинтон, в которой та пишет о своей статье "Права женщин - демократические права", вышедшей во вторник.
Он также отметил, что Клинтон надеется заручиться поддержкой общественности, при этом отключает комментарии, чтобы помешать выражению мнений.
