У США нет запасного плана по сектору Газа, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Плана "Б" по сектору Газа у США нет, это будет возвратом к войне, чего никто не хочет, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Плана "Б" по Газе нет. План "Б" - это возвращение к войне. Никто здесь этого не хочет. План "А" - единственный путь вперед, это тот, который восстановит Газу таким образом, чтобы обеспечить прочный и устойчивый мир, при котором все смогут жить там бок о бок и больше никогда не беспокоиться о возвращении войны", - сказал Рубио, выступая в ходе первого заседания "Совета мира".
Он также выразил надежду, что "Совет мира" послужит примером для разрешения других трудных ситуаций, хотя основное внимание сейчас уделяется сектору Газа.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных. Первое заседание "Совета мира" проходит в четверг в Вашингтоне.