Трамп рассказал, сколько денег США направят на проекты Совета мира
18:40 19.02.2026
Трамп рассказал, сколько денег США направят на проекты Совета мира
Президент США Дональд Трамп объявил в четверг, что Соединенные Штаты пожертвуют на проекты "Совета мира" по Газе "скромную сумму" 10 миллиардов долларов.
в мире
сша
австралия
япония
дональд трамп
сша
австралия
япония
Новости
в мире, сша, австралия, япония, дональд трамп
В мире, США, Австралия, Япония, Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в четверг, что Соединенные Штаты пожертвуют на проекты "Совета мира" по Газе "скромную сумму" 10 миллиардов долларов.
«
"Я хочу сообщить вам, что Соединенные Штаты собираются внести в фонд "Совет мира" 10 миллиардов долларов... Звучит как много, но это очень скромная сумма. Мы готовы выделить 10 миллиардов долларов, и вместе мы сможем осуществить мечту о том, чтобы принести стабильность и гармонию в регион, измученный многовековой войной", - сказал Трамп в ходе первого заседания "Совета мира".
Американский лидер ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных. Первое заседание "Совета мира" проходит в четверг в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Трамп выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе
