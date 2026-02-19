Трамп рассказал, сколько денег США направят на проекты Совета мира

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в четверг, что Соединенные Штаты пожертвуют на проекты "Совета мира" по Газе "скромную сумму" 10 миллиардов долларов.
«
"Я хочу сообщить вам, что Соединенные Штаты собираются внести в фонд "Совет мира" 10 миллиардов долларов... Звучит как много, но это очень скромная сумма. Мы готовы выделить 10 миллиардов долларов, и вместе мы сможем осуществить мечту о том, чтобы принести стабильность и гармонию в регион, измученный многовековой войной", - сказал Трамп в ходе первого заседания "Совета мира".
Американский лидер ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных. Первое заседание "Совета мира" проходит в четверг в Вашингтоне.