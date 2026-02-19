Трамп выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе

Трамп ранее заявлял, что члены совета во время первого саммита объявят о предоставлении более 5 миллиардов долларов на восстановление Газы. Левитт же отмечала, что члены совета, председательствовать в котором будет сам Трамп, будут определять, как распределяется это финансирование.