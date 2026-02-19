Рейтинг@Mail.ru
Трамп выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 19.02.2026 (обновлено: 18:43 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/ssha-2075579166.html
Трамп выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе
Трамп выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T18:36:00+03:00
2026-02-19T18:43:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
каролин левитт
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075581497_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_7094e415673dd5413fa83d38d44a49d4.jpg
https://ria.ru/20260219/infantino-2075551904.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075581497_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e9aef9eab64de90d935a4758ac026a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, каролин левитт, владимир путин
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Владимир Путин
Трамп выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе

Трамп выразил надежд на участие России в помощи Сектору Газа

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе.
"Я знаю, что Китай собирается принять участие. И я думаю, что Россия тоже поучаствует. Я думаю, они сделают это", - сказал он в четверг в ходе первого заседания "Совета мира", посвященного помощи Газе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. Трамп назвал это предложение интересной идеей.
Первое заседание "Совета мира" посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что там будут присутствовать представители 20 стран. Россия не представлена на мероприятии, так как формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Трамп ранее заявлял, что члены совета во время первого саммита объявят о предоставлении более 5 миллиардов долларов на восстановление Газы. Левитт же отмечала, что члены совета, председательствовать в котором будет сам Трамп, будут определять, как распределяется это финансирование.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Инфантино примет участие в заседании Совета мира
Вчера, 17:45
 
В миреРоссияСШАКитайДональд ТрампКаролин ЛевиттВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала