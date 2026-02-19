Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о переполохе в США из-за хода России в отношении Ирана
13:44 19.02.2026
СМИ рассказали о переполохе в США из-за хода России в отношении Ирана
Принимающие участие в учениях с Ираном военные корабли России и Китая осложняют планы Вашингтона по проведению возможной операции против Тегерана, пишет The War РИА Новости, 19.02.2026
в мире
иран
вашингтон (штат)
дональд трамп
дмитрий песков
министерство обороны сша
пит хегсет
тегеран (город)
иран
вашингтон (штат)
тегеран (город)
в мире, иран, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков, министерство обороны сша, пит хегсет, тегеран (город)
В мире, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, Пит Хегсет, Тегеран (город)
TWZ: корабли ВМФ России и Китая осложняют планы США в отношении Ирана

Американский авианосец USS Abraham Lincoln возглавляет ударную группу в Аравийском море
Американский авианосец USS Abraham Lincoln возглавляет ударную группу в Аравийском море
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jesse Monford
Американский авианосец USS Abraham Lincoln возглавляет ударную группу в Аравийском море. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Принимающие участие в учениях с Ираном военные корабли России и Китая осложняют планы Вашингтона по проведению возможной операции против Тегерана, пишет The War Zone.
"Поговорившие с нами эксперты заявляют, что присутствие небольшого количества российских и китайских кораблей в Ормузском проливе и Оманском заливе не представляет прямой военной угрозы интересам США, но могут осложнить планы по нападению на Иран", — говорится в публикации.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: военная операция США против Ирана будет масштабной и длительной
Вчера, 01:33
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал российско-иранские военно-морские учения плановыми, отметив, что они согласовываются заблаговременно. Он отметил, что в регионе наблюдается беспрецедентная эскалация напряженности, подчеркнув, что Россия на фоне ситуации вокруг Ирана призывает все стороны к сдержанности.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
На прошлой неделе Трамп заявил, что если Иран откажется от сделки, Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для республики.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
США направили на Ближний Восток более 50 истребителей, пишет NYT
Вчера, 10:23
 
Заголовок открываемого материала