СМИ рассказали о переполохе в США из-за хода России в отношении Ирана

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Принимающие участие в учениях с Ираном военные корабли России и Китая осложняют планы Вашингтона по проведению возможной операции против Тегерана, пишет The War Zone.
«
"Поговорившие с нами эксперты заявляют, что присутствие небольшого количества российских и китайских кораблей в Ормузском проливе и Оманском заливе не представляет прямой военной угрозы интересам США, но могут осложнить планы по нападению на Иран", — говорится в публикации.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал российско-иранские военно-морские учения плановыми, отметив, что они согласовываются заблаговременно. Он отметил, что в регионе наблюдается беспрецедентная эскалация напряженности, подчеркнув, что Россия на фоне ситуации вокруг Ирана призывает все стороны к сдержанности.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Президент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
На прошлой неделе Трамп заявил, что если Иран откажется от сделки, Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для республики.