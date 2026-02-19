МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники американской разведки изначально, вероятно, не возражали против плана подрыва "Северного потока", но потом предостерегали украинцев от теракта, сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.

Как сообщил Spiegel осведомленный украинский источник, изначально американская сторона не была настроена против диверсии. По его словам, в то время украинцы не слышали никаких предупреждений, скорее - наоборот.