США сначала не возражали против подрыва "Северного потока", пишет Spiegel

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники американской разведки изначально, вероятно, не возражали против плана подрыва "Северного потока", но потом предостерегали украинцев от теракта, сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.
"Стало известно, что сотрудники американской разведки, по всей видимости, знали о плане атаки (на Северный поток - ред.) на ранней стадии и изначально не возражали против него. Согласно расследованию, они лишь позже изменили свое мнение и предостерегли украинцев от реализации планов, но безрезультатно", - пишет издание.
Как сообщил Spiegel осведомленный украинский источник, изначально американская сторона не была настроена против диверсии. По его словам, в то время украинцы не слышали никаких предупреждений, скорее - наоборот.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.