США разрабатывают платформу для борьбы с цензурой в Европе, пишет Reuters

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США в качестве меры противодействия цензуре разрабатывают онлайн-портал, который бы позволил жителям других стран, включая Европу, просматривать запрещенный их властями контент, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с планом.
Как утверждают источники, речь в том числе может идти о высказываниях, которые помечены как разжигающие ненависть и пропагандирующие терроризм.
Один из источников агентства сообщил, что чиновники обсуждали возможность включения функции использования VPN, чтобы трафик пользователя выглядел так, будто он исходит из США, и добавил, что активность пользователей на сайте отслеживаться не будет.
Как передает Рейтер, проект, который возглавляет заместитель госсекретаря Сара Роджерс, должен был быть представлен на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, но был отложен.
В заявлении для агентства представитель госдепа заявил, что у правительства США нет программы по обходу цензуры, характерной для Европы, но добавил, что цифровая свобода является приоритетом для госдепартамента.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал критику Евросоюза в сфере свободы слова старомодной и обременительной: это был явный намек на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса.
В феврале 2025 года Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он выразил опасения по поводу подавления свободы слова в Великобритании и Европе. Вэнс заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к обученным животным или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.
