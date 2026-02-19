Рейтинг@Mail.ru
США разрабатывают платформу для борьбы с цензурой в Европе, пишет Reuters - РИА Новости, 19.02.2026
10:38 19.02.2026
США разрабатывают платформу для борьбы с цензурой в Европе, пишет Reuters
США разрабатывают платформу для борьбы с цензурой в Европе, пишет Reuters
в мире, европа, сша, вашингтон (штат), эммануэль макрон, государственный департамент сша
В мире, Европа, США, Вашингтон (штат), Эммануэль Макрон, Государственный департамент США
США разрабатывают платформу для борьбы с цензурой в Европе, пишет Reuters

Reuters: США разрабатывают онлайн-портал для обхода блокировок контента в Европе

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США в качестве меры противодействия цензуре разрабатывают онлайн-портал, который бы позволил жителям других стран, включая Европу, просматривать запрещенный их властями контент, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с планом.
"Госдеп США разрабатывает онлайн-портал, который позволит жителям Европы и других стран видеть контент, запрещенный их правительствами... Вашингтон рассматривает этот шаг как способ противодействия цензуре", - говорится в публикации агентства.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Госдеп США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова
23 июля 2025, 05:37
Как утверждают источники, речь в том числе может идти о высказываниях, которые помечены как разжигающие ненависть и пропагандирующие терроризм.
Один из источников агентства сообщил, что чиновники обсуждали возможность включения функции использования VPN, чтобы трафик пользователя выглядел так, будто он исходит из США, и добавил, что активность пользователей на сайте отслеживаться не будет.
Как передает Рейтер, проект, который возглавляет заместитель госсекретаря Сара Роджерс, должен был быть представлен на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, но был отложен.
В заявлении для агентства представитель госдепа заявил, что у правительства США нет программы по обходу цензуры, характерной для Европы, но добавил, что цифровая свобода является приоритетом для госдепартамента.
Дональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
СМИ: льстящие Трампу политики ЕС возмущены вмешательством США в дела блока
20 сентября 2025, 13:54
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал критику Евросоюза в сфере свободы слова старомодной и обременительной: это был явный намек на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса.
В феврале 2025 года Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он выразил опасения по поводу подавления свободы слова в Великобритании и Европе. Вэнс заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к обученным животным или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
США запретили въезд пяти активистам за попытки цензуры, заявил Рубио
23 декабря 2025, 22:33
 
В миреЕвропаСШАВашингтон (штат)Эммануэль МакронГосударственный департамент США
 
 
