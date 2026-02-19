США разрабатывают платформу для борьбы с цензурой в Европе, пишет Reuters

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США в качестве меры противодействия цензуре разрабатывают онлайн-портал, который бы позволил жителям других стран, включая Европу, просматривать запрещенный их властями контент, передает агентство США в качестве меры противодействия цензуре разрабатывают онлайн-портал, который бы позволил жителям других стран, включая Европу, просматривать запрещенный их властями контент, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с планом.

Госдеп США разрабатывает онлайн-портал, который позволит жителям Европы и других стран видеть контент, запрещенный их правительствами... Вашингтон рассматривает этот шаг как способ противодействия цензуре", - говорится в публикации агентства.

Как утверждают источники, речь в том числе может идти о высказываниях, которые помечены как разжигающие ненависть и пропагандирующие терроризм.

Один из источников агентства сообщил, что чиновники обсуждали возможность включения функции использования VPN, чтобы трафик пользователя выглядел так, будто он исходит из США, и добавил, что активность пользователей на сайте отслеживаться не будет.

Как передает Рейтер, проект, который возглавляет заместитель госсекретаря Сара Роджерс, должен был быть представлен на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, но был отложен.

В заявлении для агентства представитель госдепа заявил, что у правительства США нет программы по обходу цензуры, характерной для Европы, но добавил, что цифровая свобода является приоритетом для госдепартамента.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон , выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал критику Евросоюза в сфере свободы слова старомодной и обременительной: это был явный намек на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса.