США направили на Ближний Восток более 50 истребителей, пишет NYT

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Штаты перенаправили на Ближний Восток более 50 истребителей и две группы авианосцев, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
"Наращивание военной мощи США включает в себя десятки танкеров-заправщиков, переброшенных в регион центральным командованием, более 50 дополнительных истребителей и две ударные группы авианосцев с сопровождающими их эсминцами, крейсерами и подводными лодками", — говорится в статье.
Теперь американцы способны защититься от возможного ответа Ирана при эскалации, однако успех более затяжной кампании остается под вопросом. Об этом представители системы нацбезопасности предупредили президента Дональда Трампа, указывается в материале.
По данным NYT, ударная группа во главе с авианосцем Gerald R. Ford может присоединиться к морской группировке Соединенных Штатов на Ближнем Востоке уже в выходные или в начале следующей недели. Корабль, вероятно, разместят у берегов Израиля.
Об этом же накануне сообщил телеканал CBS News. При этом утверждается, что глава Белого дома еще не принял окончательное решение.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
На прошлой неделе Трамп заявил, что если Иран откажется от сделки, Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для республики.
