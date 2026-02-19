Рейтинг@Mail.ru
США направили на Ближний Восток более 50 истребителей, пишет NYT
10:23 19.02.2026 (обновлено: 11:30 19.02.2026)
США направили на Ближний Восток более 50 истребителей, пишет NYT
США направили на Ближний Восток более 50 истребителей, пишет NYT - РИА Новости, 19.02.2026
США направили на Ближний Восток более 50 истребителей, пишет NYT
Штаты перенаправили на Ближний Восток более 50 истребителей и две группы авианосцев, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 19.02.2026
США направили на Ближний Восток более 50 истребителей, пишет NYT

NYT: США направили на Ближний Восток десятки заправщиков и более 50 истребителей

© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew PlewИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew Plew
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Штаты перенаправили на Ближний Восток более 50 истребителей и две группы авианосцев, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
"Наращивание военной мощи США включает в себя десятки танкеров-заправщиков, переброшенных в регион центральным командованием, более 50 дополнительных истребителей и две ударные группы авианосцев с сопровождающими их эсминцами, крейсерами и подводными лодками", — говорится в статье.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: военная операция США против Ирана будет масштабной и длительной
Вчера, 01:33
Теперь американцы способны защититься от возможного ответа Ирана при эскалации, однако успех более затяжной кампании остается под вопросом. Об этом представители системы нацбезопасности предупредили президента Дональда Трампа, указывается в материале.
По данным NYT, ударная группа во главе с авианосцем Gerald R. Ford может присоединиться к морской группировке Соединенных Штатов на Ближнем Востоке уже в выходные или в начале следующей недели. Корабль, вероятно, разместят у берегов Израиля.

Об этом же накануне сообщил телеканал CBS News. При этом утверждается, что глава Белого дома еще не принял окончательное решение.

Ракетный комплекс во время празднования годовщины исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Иран готов закрыть Ормузский пролив, заявил командующий ВМС КСИР
17 февраля, 14:07

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
На прошлой неделе Трамп заявил, что если Иран откажется от сделки, Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Штаты будут бить по России и Китаю через Иран
18 февраля, 08:00
 
В миреСШАИранБлижний ВостокДональд ТрампАббас АракчиМинистерство обороны СШАПит ХегсетFord Motor
 
 
