СМИ: США давят на НАТО с целью свертывания миссий альянса в Ираке и Косово

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США оказывают на НАТО давление с целью прекращения к сентябрю миссии в Ираке и свёртывания миссии в Косово, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.
"США при Дональде Трампе оказывают давление на НАТО с целью сокращения многих направлений её внешнеполитической деятельности, включая завершение ключевой миссии альянса в Ираке... Вашингтон попросил союзников завершить миссию уже в сентябре... США также сигнализировали, что хотят свернуть деятельность возглавляемых НАТО сил в Косово (KFOR)", - говорится в сообщении.
По информации источников Politico, эти усилия Вашингтона вызывают негативную реакцию со стороны некоторых союзников. Неназванные дипломаты в беседе с изданием выразили мнение, что сокращение зарубежных инициатив НАТО является "неправильным подходом", а уходить из Ирака "сейчас не время". Тем не менее, как указывает газета со ссылкой на дипломата, большинство союзников согласны с тем, что миссию в Ираке следует сократить, но "в более долгосрочной перспективе".
"Нет никаких сроков реализации, связанных с миссией НАТО в Ираке или с KFOR... Эти миссии основаны на необходимости, проходят периодический пересмотр и корректируются по мере изменения обстоятельств", - заявил газете неназванный представитель НАТО.