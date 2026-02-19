СМИ: США давят на НАТО с целью свертывания миссий альянса в Ираке и Косово

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США оказывают на НАТО давление с целью прекращения к сентябрю миссии в Ираке и свёртывания миссии в Косово, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

"Нет никаких сроков реализации, связанных с миссией НАТО в Ираке или с KFOR... Эти миссии основаны на необходимости, проходят периодический пересмотр и корректируются по мере изменения обстоятельств", - заявил газете неназванный представитель НАТО.