СМИ: США не хотят приглашения Киева на официальные встречи на саммите НАТО - 19.02.2026
19.02.2026
https://ria.ru/20260219/ssha-2075375000.html
СМИ: США не хотят приглашения Киева на официальные встречи на саммите НАТО
в мире
украина
анкара (провинция)
сша
politico
нато
украина
анкара (провинция)
сша
в мире, украина, анкара (провинция), сша, politico, нато
СМИ: США не хотят приглашения Киева на официальные встречи на саммите НАТО

Флаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США не хотят, чтобы союзники по НАТО приглашали Украину на официальные встречи на саммите альянса в июле, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.
"США оказывают давление на союзников, чтобы они не приглашали Украину и четырёх официальных партнёров альянса в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею - на официальные встречи на саммите НАТО в Анкаре в июле", - говорится в сообщении.
Как отмечает газета со ссылкой на источники, страны по-прежнему могут быть приглашены на сопутствующие мероприятия.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля.
Переговоры в Женеве показали разрыв между США и Украиной, пишут СМИ
18 февраля, 12:52
Переговоры в Женеве показали разрыв между США и Украиной, пишут СМИ
Заголовок открываемого материала