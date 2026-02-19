СМИ: США стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времен Ирака

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты сосредотачивают на Ближнем Востоке крупнейшую авиационную группировку со времён вторжения в Ирак в 2003 году, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник и полетные данные.
По информации издания, в течение последних нескольких дней США продолжали перебрасывать на Ближний Восток истребители F-35 и F-22. В регион также направляются самолёты управления и координации. Так же в регион направляется еще один авианосец, на борту которого находятся ударные самолёты и самолёты радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в последние недели там были развернуты средства противовоздушной обороны.
© mapboxКрупнейшую авиационную группировку со времён вторжения в Ирак собрали США на Ближнем Востоке
Крупнейшую авиационную группировку со времён вторжения в Ирак собрали США на Ближнем Востоке
1 из 2
© Flightradar24Крупнейшую авиационную группировку со времён вторжения в Ирак собрали США на Ближнем Востоке
Крупнейшую авиационную группировку со времён вторжения в Ирак собрали США на Ближнем Востоке
2 из 2
Крупнейшую авиационную группировку со времён вторжения в Ирак собрали США на Ближнем Востоке
1 из 2
Крупнейшую авиационную группировку со времён вторжения в Ирак собрали США на Ближнем Востоке
2 из 2
По словам американских чиновников, это позволит США вести против Ирана продолжительную воздушную кампанию, которая может растянуться на недели.
Как сообщает газета, президенту США Дональду Трампу представили несколько вариантов действий, от ликвидации политического и военного руководства Ирана до более ограниченных ударов по отдельным объектам, связанным с ядерной и ракетной программами страны. Согласно чиновниками, окончательного решения о нанесении ударов Трамп пока не принял.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.