Рейтинг@Mail.ru
СМИ: американская армия заканчивает подготовку к удару по Ирану - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:01 19.02.2026 (обновлено: 09:55 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/ssha-2075359956.html
СМИ: американская армия заканчивает подготовку к удару по Ирану
СМИ: американская армия заканчивает подготовку к удару по Ирану - РИА Новости, 19.02.2026
СМИ: американская армия заканчивает подготовку к удару по Ирану
Военные США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, однако президент Дональд Трамп не принял соответствующие решение, пишет CBS News со... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T02:01:00+03:00
2026-02-19T09:55:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
аббас аракчи
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070703740_0:134:2577:1584_1920x0_80_0_0_408661b32abf348ecb2e0b804fcd65ac.jpg
https://ria.ru/20260219/ssha-2075356686.html
https://ria.ru/20260218/ssha-2075322710.html
https://ria.ru/20260219/izrail-2075352815.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070703740_143:0:2434:1718_1920x0_80_0_0_18b4d1e911efd1eac89978362d65e018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
СМИ: американская армия заканчивает подготовку к удару по Ирану

CBS: американская армия закончит подготовку к ударам по Ирану к субботе

© Фото : Petty Officer 2nd Class Christian KiblerАмериканский авианосец USS Abraham Lincoln
Американский авианосец USS Abraham Lincoln - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Petty Officer 2nd Class Christian Kibler
Американский авианосец USS Abraham Lincoln. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Военные США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, однако президент Дональд Трамп не принял соответствующие решение, пишет CBS News со ссылкой на источники.
«

"Высокопоставленные чиновники национальной безопасности сообщили президенту Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу", — говорится в материале.

Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: военная операция США против Ирана будет масштабной и длительной
Вчера, 01:33
Телеканал отмечает, что сроки операции не определены. Если она начнется, то, вероятно, не ограничится выходными.
Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения об ударах, уточняется в материале.
Ранее Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Американский лидер требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Трамп считает дипломатию приоритетной в вопросе Ирана, заявили в Белом доме
18 февраля, 21:42
Как пишут СМИ, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерного проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
На минувшей неделе представители Соединенных Штатов и Ирана провели переговоры в Омане. По словам Трампа, они прошли хорошо и будут продолжаться. В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил о работе над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
В пятницу Трамп сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре выдвинется на Ближний Восток на тот случай, если переговоры с Ираном не увенчаются успехом.
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: Израиль начал готовиться к войне
Вчера, 01:01
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампАббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала