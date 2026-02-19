СМИ: американская армия заканчивает подготовку к удару по Ирану

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Военные США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, однако президент Дональд Трамп не принял соответствующие решение, пишет Военные США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, однако президент Дональд Трамп не принял соответствующие решение, пишет CBS News со ссылкой на источники.

« "Высокопоставленные чиновники национальной безопасности сообщили президенту Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу", — говорится в материале.

Телеканал отмечает, что сроки операции не определены. Если она начнется, то, вероятно, не ограничится выходными.

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения об ударах, уточняется в материале.

Ранее Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Американский лидер требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы . Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.

Как пишут СМИ, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерного проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

На минувшей неделе представители Соединенных Штатов и Ирана провели переговоры в Омане . По словам Трампа, они прошли хорошо и будут продолжаться. В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил о работе над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.