СМИ: американская армия заканчивает подготовку к удару по Ирану

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Военные США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, однако президент Дональд Трамп не принял соответствующие решение, пишет CBS News со ссылкой на источники.
"Высокопоставленные чиновники национальной безопасности сообщили президенту Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу", — говорится в материале.
Телеканал отмечает, что сроки операции не определены. Если она начнется, то, вероятно, не ограничится выходными.
Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения об ударах, уточняется в материале.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Американский лидер требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
Как пишут СМИ, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерного проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
На минувшей неделе представители Соединенных Штатов и Ирана провели переговоры в Омане. По словам Трампа, они прошли хорошо и будут продолжаться. В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил о работе над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
В пятницу Трамп сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре выдвинется на Ближний Восток на тот случай, если переговоры с Ираном не увенчаются успехом.
