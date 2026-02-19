СМИ: военная операция США против Ирана будет масштабной и длительной

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военная операция США против Ирана будет масштабной кампанией длиной в несколько недель, пишет портал Военная операция США против Ирана будет масштабной кампанией длиной в несколько недель, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

"Американская военная операция в Иране, скорее всего, будет масштабной, продолжающейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну, чем на проведенную в прошлом месяце точечную операцию в Венесуэле", - говорится в статье.

Портал отмечает, что наращивание военной мощи и активизация риторики со стороны Трампа затрудняют ему отступление без существенных уступок со стороны Ирана по его ядерной программе.