СМИ: военная операция США против Ирана будет масштабной и длительной
Военная операция США против Ирана будет масштабной кампанией длиной в несколько недель, пишет портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.02.2026
СМИ: военная операция США против Ирана будет масштабной и длительной
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Военная операция США против Ирана будет масштабной кампанией длиной в несколько недель, пишет портал Axios
со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что в случае отказа Ирана
заключить сделку Вашингтон
перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана
.
"Американская военная операция в Иране, скорее всего, будет масштабной, продолжающейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну, чем на проведенную в прошлом месяце точечную операцию в Венесуэле", - говорится в статье.
Портал отмечает, что наращивание военной мощи и активизация риторики со стороны Трампа затрудняют ему отступление без существенных уступок со стороны Ирана по его ядерной программе.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана
в Женеве
. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи
, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф
.
Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.