СМИ: военная операция США против Ирана будет масштабной и длительной - РИА Новости, 19.02.2026
01:33 19.02.2026
СМИ: военная операция США против Ирана будет масштабной и длительной
Военная операция США против Ирана будет масштабной кампанией длиной в несколько недель, пишет портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.02.2026
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
аббас аракчи
стив уиткофф
иран
сша
вашингтон (штат)
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военная операция США против Ирана будет масштабной кампанией длиной в несколько недель, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Президент Ирана надеется, что США не будут верить в иранскую ядерную бомбу
17 февраля, 21:36
"Американская военная операция в Иране, скорее всего, будет масштабной, продолжающейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну, чем на проведенную в прошлом месяце точечную операцию в Венесуэле", - говорится в статье.
Портал отмечает, что наращивание военной мощи и активизация риторики со стороны Трампа затрудняют ему отступление без существенных уступок со стороны Ирана по его ядерной программе.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана, заявил Вэнс
17 февраля, 23:24
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампАббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
