Офицер ПВО "Днепра" рассказал, как узнают цели запусков БПЛА ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 19 фев - РИА Новости. Изучив полетные контроллеры сбитых украинских БПЛА, российские военные выясняют, что ВСУ направляют их на промышленные объекты, порты, карьеры и заводы по производству бетона, сообщил начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным "Сидор" отвечая на вопрос РИА Новости.