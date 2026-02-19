https://ria.ru/20260219/spetsoperatsiya-2075373003.html
Офицер ПВО "Днепра" рассказал, как узнают цели запусков БПЛА ВСУ
Офицер ПВО "Днепра" рассказал, как узнают цели запусков БПЛА ВСУ
Изучив полетные контроллеры сбитых украинских БПЛА, российские военные выясняют, что ВСУ направляют их на промышленные объекты, порты, карьеры и заводы по... РИА Новости, 19.02.2026
ГЕНИЧЕСК, 19 фев - РИА Новости. Изучив полетные контроллеры сбитых украинских БПЛА, российские военные выясняют, что ВСУ направляют их на промышленные объекты, порты, карьеры и заводы по производству бетона, сообщил начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным "Сидор" отвечая на вопрос РИА Новости.
"Не управляются. Они до их пуска вбивают там им маршрут. Высоту, скорость на каждом маршруте. Это мы уже полетные контроллеры, когда сбиваем, изымаем и спокойно высчитываем… Промышленные объекты, вплоть до карьеров. Да, вплоть до карьеров… Там, допустим, на Крым
, на такие объекты как порты... Тоже по объектам по промышленным. Таким как бетонные заводы небольшие цель была", - сказал офицер ВС РФ
с позывным "Сидор".
По словам офицера, на крупные промышленные объекты боевики ВСУ
запускают сразу несколько эшелонов ударных БПЛА.
"Допустим, с первого эшелона сбили, второй эшелон - время. Что сбили в первом эшелоне, что сбили во втором эшелоне - цель одна", - подчеркнул командир подразделения ПВО "Днепра".