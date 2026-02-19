Рейтинг@Mail.ru
Офицер ПВО "Днепра" рассказал, как узнают цели запусков БПЛА ВСУ - РИА Новости, 19.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/spetsoperatsiya-2075373003.html
Офицер ПВО "Днепра" рассказал, как узнают цели запусков БПЛА ВСУ
Офицер ПВО "Днепра" рассказал, как узнают цели запусков БПЛА ВСУ - РИА Новости, 19.02.2026
Офицер ПВО "Днепра" рассказал, как узнают цели запусков БПЛА ВСУ
Изучив полетные контроллеры сбитых украинских БПЛА, российские военные выясняют, что ВСУ направляют их на промышленные объекты, порты, карьеры и заводы по...
2026-02-19T07:14:00+03:00
2026-02-19T07:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260219/spetsoperatsiya-2075370513.html
республика крым
Офицер ПВО "Днепра" рассказал, как узнают цели запусков БПЛА ВСУ

РИА Новости: ВС РФ изучают контроллеры БПЛА ВСУ, чтобы узнать цели пусков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 19 фев - РИА Новости. Изучив полетные контроллеры сбитых украинских БПЛА, российские военные выясняют, что ВСУ направляют их на промышленные объекты, порты, карьеры и заводы по производству бетона, сообщил начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным "Сидор" отвечая на вопрос РИА Новости.
"Не управляются. Они до их пуска вбивают там им маршрут. Высоту, скорость на каждом маршруте. Это мы уже полетные контроллеры, когда сбиваем, изымаем и спокойно высчитываем… Промышленные объекты, вплоть до карьеров. Да, вплоть до карьеров… Там, допустим, на Крым, на такие объекты как порты... Тоже по объектам по промышленным. Таким как бетонные заводы небольшие цель была", - сказал офицер ВС РФ с позывным "Сидор".
По словам офицера, на крупные промышленные объекты боевики ВСУ запускают сразу несколько эшелонов ударных БПЛА.
"Допустим, с первого эшелона сбили, второй эшелон - время. Что сбили в первом эшелоне, что сбили во втором эшелоне - цель одна", - подчеркнул командир подразделения ПВО "Днепра".
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ПВО группировки "Днепр" сбила англо-украинский и польский БПЛА
Вчера, 06:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
