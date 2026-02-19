https://ria.ru/20260219/spetsoperatsiya-2075371420.html
Артиллерия уничтожила пункт дислокации наемников в Харьковской области
Точным артиллерийским ударом ВС России в Харьковской области накрыт пункт дислокации наемников из Латинской Америки, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 19.02.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
латинская америка
вооруженные силы рф
харьковская область
латинская америка
Новости
ru-RU
харьковская область, латинская америка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Латинская Америка, Вооруженные силы РФ
